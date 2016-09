B 99-Laster weichen nach Frydlant aus Die Ostritzer sind froh, dass weniger Brummis durch die Stadt fahren. Doch das Problem ist nur verlagert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Lastkraftwagen bei Durchfahrt von Friedland. © Martina Petraskova Lastkraftwagen bei Durchfahrt von Friedland.

Die Straße von Sieniawka zum Kraftwerk Turow (braun) ist seit Monaten voll gesperrt. Zuerst wichen die Lkw über Bogatynia (grün) aus. Nachdem dort eine 12-Tonnen-Begrenzung eingeführt wurde, rollte der Schwerlastverkehr die B 99 entlang (rot). Auch hier gibt es seit Mai eine Tonnagebegrenzung. Statt die lange Umleitung über die B 178 und die B 6 (lila) fahren viele Brummis nun über Frydlant (grau, Foto).

Es sind weniger Schwerlaster auf der Bundesstraße 99 unterwegs. Das bestätigen Anwohner wie Behörden gleichermaßen. Der Landkreis hatte im Juni sowie im August und September den Verkehr gezählt. Demnach fuhren in dieser Zeit täglich zwischen 160 und knapp 200 große Lkw auf der B 99. Das sind deutlich weniger als noch vor einigen Monaten, als die Anwohner der stark befahrenen Bundesstraße bis zu 600 Brummis am Tag zählten. Der Rückgang des Schwerlastverkehr geht vor allem auf die Sperrung der Brücke über den Steinbach bei Ostritz für Fahrzeuge ab 20 Tonnen zurück.

Doch was des einen Freud, ist des anderen Leid. Denn die rollenden Riesen sind weiterhin unterwegs – nur eben auf anderen Strecken. Während die deutschen Behörden die offizielle Umleitung über die B 178 und B 6 ausgeschildert haben, nutzen viele Laster nun auch die Strecke über das tschechische Frydlant (Friedland in Böhmen). Und sorgen bereits für neuen Ärger. Die Anwohner entlang der Strecke vom Grenzübergang Habartice (Ebersdorf) bis nach Krásná Studánka (Schöborn) beschweren sich über den zugenommenen Lkw-Verkehr. Seit Mai fahren vor ihren Fenstern Hunderte Lastkraftwagen vorbei. „Es sind Auswirkungen einer Baustelle nahe dem polnischen Kraftwerk Turow. Dort wird eine Brücke auf der Straße zwischen Sieniawka und dem Kraftwerk saniert“, bestätigt Vladimíra Šrýtrová, Sprecherin der Liberecer Polizei.

Die Baustelle gibt es schon seit vorigem Jahr, doch erst im Mai 2016 wurde die Steinbach-Brücke bei Ostritz für Brummis ab 20 Tonnen gesperrt. Der Zeitpunkt passt zusammen mit der Zunahme des Schwerlastverkehrs im Friedländer Zipfel. Die polnische Seite hatte zuvor am Grenzübergang Habartice die Tonnagebegrenzung gelockert, nun können auch Lkw bis zwölf Tonnen den Übergang passieren, wie Josef Jenícek, Kreischef der Direktion der Straßen und Autobahnen, erklärt. Auch das ist ein Grund, dass die Route über Frydlant bei Lkw-Fahrern so beliebt ist.

Die Entscheidung liege, so Jenícek, völlig in der Kompetenz der Polen. „Uns bleibt nichts anderes, als zu glauben, dass nach der Beendigung der Bauarbeiten dort wieder ein Verkehrszeichen zur Regulierung der Tonnage aufgestellt wird“, hofft er.

Die genaue Anzahl der Laster, die jetzt die Strecke über Frydlant nehmen, ist zwar nicht bekannt, aber den Grenzübergang in Habartice passieren heute bis zu 700 Fahrzeuge – mehr als bei einer Verkehrszählung vor drei Jahren. Der Sicherheitsrat der Stadt Frydlant beschäftigt sich schon mit der schwierigen Verkehrslage. Gemeinsam mit Polizei und Rettungskräften wird nach einer Lösung gesucht. „Bei einer besonderen Situation oder einem Schnelltransport vom Krankenhaus in Frydlant nach Liberec kann es zu Problemen kommen“, teilt Martina Petrášková, Sprecherin der Stadtverwaltung Frydlant, mit. Geplant werde deshalb eine Alternative, dass die Rettungswagen bei Krisensituationen über Polen, also über Bogatynia und Hrádek nad Nisou (Grottau), fahren dürfen. Es wäre nicht das erste Mal – so hat es auch schon beim Hochwasser 2010 funktioniert.

Probleme gibt es auf der gesamten Strecke von der Grenze bis nach Krásná Studánka. Die Gemeinden beklagen sich über Lärm und Erschütterungen von Häusern. Auch auf deutscher Seite hatten Anwohner der B 99 aus Hirschfelde und Ostritz wiederholt über Schäden berichtet, die durch den enorm zugenommenen Schwerlastverkehr entstanden sind. Einige Maßnahmen für eine höhere Sicherheit sind auf tschechischer Seite bereits realisiert. „Wir haben auf die Straßenränder neue Leiteinrichtungen aufgebracht und gefährliche Kurven wurden mit einem speziellen Aufstrich präpariert, der einen optischen und auch akustischen Effekt hat“, sagt Jenícek. An unübersichtlichen Stellen sollen nach seinen Worten noch Bäume zurückgeschnitten werden. Auch die Polizei kontrolliert auf der Strecke nun häufiger. Große Schwierigkeiten und Staus bilden sich in Mníšek (Einsiedel), wo momentan die Gehsteige repariert werden.

„Wir verhandeln mit der Polizei darüber, im Notfall den Berg in Albrechtice (Olbersdorf) ganz zu sperren. In Richtung Liberec wird das Verbot schon vom Kreisverkehr in Krásná Studánka gelten“, meint Dan Ramzer, Bürgermeister von Frydlant und Vorsitzender des Sicherheitsrates. Die Sperrung könnte beispielsweise über den Winter erfolgen.

Es soll zudem noch eine neue Stelle direkt in Habartice eingerichtet werden, wo die Lkw gewogen werden. Bald werde auch der Bahnübergang in Frydlant gesperrt. Aus diesem Grund wird nach einer weiteren Umleitung gesucht. Eine Entscheidung soll bis Ende September fallen. Eine Entlastung könnte es für die betroffenen Anwohner auf jeden Fall bringen. Denn der Brückenbau nahe dem Kraftwerk Turow wird nach Angaben der polnischen Behörden noch bis Ende 2016 dauern. Und danach soll gleich mit der Instandsetzung der Straße von Sieniawka nach Turow begonnen werden – ebenfalls bei Vollsperrung der Strecke.

Auf deutscher Seite hatte man bereits befürchtet, dass die Brücke über den Steinbach bei Ostritz früher saniert ist, als die Bauarbeiten in Polen beendet sind. Danach sieht es aber nicht aus. Der für 2016 geplante Ersatzneubau der Brücke kann vorerst nicht realisiert werden. Grundstückseigentümer blockieren bisher den Ankauf von erforderlichen Grundstücken, erklärt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Wegen der fehlenden Zustimmungen zu den Flächenverkäufen werde jetzt ein Planfeststellungverfahren vorbereitet, teilt das Lasuv mit. Die Beschränkung der Tonnage auf 20 Tonnen auf der baufälligen Brücke gilt bis zum Beginn des vorgesehenen Ersatzneubaus.

