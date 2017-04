B99 durch Ostritz wird voll gesperrt Wegen Arbeiten an Abwasserschächten müssen Lkw- und Autofahrer ab Mittwochnachmittag Umleitungen in Kauf nehmen.

Blick in den betroffenen Bereich der B99. © Rafael Sampedro

Von diesem Mittwoch, 14 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 17 Uhr, wird die Bundesstraße 99 in Ostritz zwischen Tautestraße und August-Bebel-Straße aufgrund von Arbeiten an den Abwasserschächten voll gesperrt. Darüber informiert das Landratsamt. Die Umleitung für Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen erfolgt über kommunale Straßen in der Stadt Ostritz. Die Umleitung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen erfolgt zwischen Zittau und Görlitz über die B 178 und die S 128 und ist ausgeschildert. (SZ)

