B98 wird zur Baustelle Am kommenden Freitag startet offiziell der grundhafte Ausbau des Abschnittes zwischen Sohland und Wassergrund.

Das Foto zeigt die B98 zwischen Wassergrund und Sohland. Die Strecke soll ab Mai in diesem Abschnitt erneuert werden. © Uwe Soeder

Die B98 zwischen Sohland und Wassergrund wird zur Baustelle. Am kommenden Freitag starten Staatssekretär Stefan Brangs, ein Vertreter des Landkreises Bautzen sowie der Bürgermeister der Gemeinde Sohland, Hagen Israel, offiziell mit einem Spatentisch den grundhaften Ausbau des dritten Bauabschnittes. Darüber informiert Jens Jungmann vom sächsischen Verkehrsministerium.

Am 8. Mai beginnt dann der grundhafte Ausbau des rund 2,7 Kilometer langen Straßenabschnittes. Der Bauanfang befindet sich an der Schnittstelle zum bereits fertiggestellten Bauabschnitt östlich der Kreuzung B98/Taubenheimer Straße, das Bauende befindet sich am Ortseingang Wassergrund. Die Kosten betragen rund 3,6 Millionen Euro und werden überwiegend durch den Bund getragen. Die Gemeinde Sohland beteiligt sich mit rund 181000 Euro. (szo/tc)

