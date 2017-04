B 98 möglicherweise länger dicht

© dpa

Die Bundesstraße in Neukirch bleibt möglicherweise bis zum 21. April gesperrt – das wären zwei Tage länger als bisher angekündigt. Das Landratsamt reagiert damit auf die Wetterprognose, die für die kommenden Tage wenig Gutes verheißt. „Die Verlängerung erfolgte vorsorglich, da noch nicht absehbar ist, wann bei der angekündigten Wetterlage der Asphalt aufgebracht werden kann“, sagte Sabine Rötschke, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Donnerstag auf Anfrage. Die ursprüngliche Planung, alles bis zum kommenden Mittwoch fertigzustellen, bleibe bestehen. „Aber um gewappnet zu sein, falls das Wetter nicht so mitspielt wie geplant, wurde die verkehrsrechtliche Anordnung bis zum 21. April verlängert“, sagte die Sprecherin.

Gebaut wird seit Mittwochabend am Bahnübergang – bei Vollsperrung der B 98 und Umleitung. (SZ)

zur Startseite