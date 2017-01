B 98 in Putzkau wieder offen Auf der Bundesstraße kippte in einer Kurve der Hänger eines Lasters um und versperrte die Fahrbahn. Seit 14.30 Uhr ist die Straße wieder frei.

Der Hänger des Lasters kippte um. © Rocci Klein

Jetzt ist die B 98 in Putzkau wieder frei. Wegen eines Unfalls in Putzkau war die Bundesstraße von 12 bis 14.30 Uhr gesperrt. Dort war gegen 11.50 Uhr auf glatter Straße ein Lkw in der Doppelkurve nahe der Kirche ins Rutschen gekommen, der Hänger kippte um und versperrte die Fahrbahn.

Augenzeugen berichteten, Pkws seien auf Nebenstraßen an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. (szo)

