B 98 in Putzkau gesperrt Auf der Bundesstraße kippte in einer Kurve der Hänger eines Lasters um und versperrt die Fahrbahn.

Der Hänger des Lasters kippte um. © Rocci Klein

Wegen eines Unfalls in Putzkau ist die B 98 zurzeit gesperrt. Ersten Informationen zufolge kam gegen 11.50 Uhr auf glatter Straße ein Lkw in der Doppelkurve nahe der Kirche ins Rutschen; der Hänger kippte um und versperrt die Fahrbahn.

Augenzeugen berichten, Pkws seien auf Nebenstraßen an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. Mittlerweile staut sich aber der Verkehr in beiden Richtungen – auch durch Laster, die die schmalen Nebenstraßen nicht passieren dürfen. Unser Tipp: Wer von Bischofswerda ins Oberland will, sollte die Ortsumfahrung bis zum Abzweig „Grüne Tanne“ und dann in Putzkau die Ottendorfer Straße nutzen. Ein alternativer Weg führt über Schmölln. (szo)

zur Startseite