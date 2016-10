B 98 am Stausee halbseitig gesperrt

Auf Verkehrseinschränkungen auf der B 98 in Sohland in Höhe des Stausees müssen sich Autofahrer einstellen. Grund dafür ist die Sanierung der Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die neben der Straße über die Spree führt. Sie beginnen am Montag. Weil die Brücke dafür voll gesperrt wird, müssen Fußgänger und Radfahrer auf die B 98 ausweichen. Die Straße wird deshalb halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr, berichtet Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Fußgänger und Radfahrer werden auf den gesperrten Teil der Straße geleitet. Der Rad- und Gehweg, der unter der Brücke hindurchführt, bleibt benutzbar. Er wird mit einem Schutzdach versehen.

Bei der Sanierung wird der Bohlenbelag der Brücke ausgetauscht. Zudem sind Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauteilen und Pflasterarbeiten an den Enden der Brücke geplant. Die Maßnahme des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr dauert voraussichtlich zwei Wochen. Rund 62 000 Euro sind dafür veranschlagt. (SZ/ks)

