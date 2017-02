B97-Planer müssen sich warm anziehen In Ottendorf gibt es immer mehr Proteste der Bürger gegen die geplante Ortsumfahrung. Die Bürger werden aktiv.

Um die Ortsumfahrung B 97 wird weiter gestritten. © Thorsten Eckert

Seitdem ein Mitarbeiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in einer Gemeinderatssitzung die Ergebnisse der Voruntersuchung zur Ortsumfahrung B 97 präsentiert hat, schwebt das Thema erneut wie eine dunkle Wolke über der Großgemeinde. Viele Bürger und auch Gemeinderäte sind darüber entrüstet, dass die Stellungnahmen und Bedenken eines jeden Einzelnen offenbar in der Voruntersuchung der Behörde keinerlei Berücksichtigung erfahren hat. „Es wird munter an uns vorbei geplant“, beschwerte sich erst vor wenigen Tagen Medingens Ortsvorsteher René Edelmann gegenüber der Sächsischen Zeitung. Und auch seine Kollegin Andrea Ohm, Ortsvorsteherin von Ottendorf, kann dem nur zustimmen. Sie hat mittlerweile sogar eine Liste mit Unterschriften von Einwohnern der Radeberger Straße erhalten, die sich vehement für den Erhalt der Autobahnanschlussstelle Hermsdorf aussprechen. Denn die soll nach den aktuellen Planungen des Lasuvs in jedem Fall verschwinden und zum Dresdner Gewerbegebiet Promigberg verschoben werden.

Nächste Unterschriftenliste

Für die Einwohner der Radeberger Straße bedeutet das natürlich künftig, dass alle Autofahrer und Schwerlaster die Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla abfahren und direkt an ihren Haustüren vorbeibrettern, um in den Ortskern der Gemeinde zu gelangen. Ein Szenario, das kein Bürger haben möchte. „Das Lasuv geht überhaupt nicht auf uns ein und wird sich noch warm anziehen müssen“, erklärt Andrea Ohm. Das sei keine Drohung, sondern ein Fakt. Denn innerhalb der Gemeinde würden sich immer mehr Bürgerproteste formieren. Bereits vor einem halben Jahr hat die Medinger Linken-Kreisrätin Viola Berger in Bautzen Landrat Michael Harig (CDU) eine Mappe mit etwas mehr als 700 Unterschriften aus ihrer Ortschaft überreicht. Die Unterzeichner sprechen sich gegen die West-Variante der Ortsumfahrung aus. Diese würde direkt vor den Haustüren der Einwohner entlang führen. Und nun kommt die nächste Liste mit Unterschriften, die Andrea Ohm zunächst bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) übergeben wird. Das Thema wird die Ottendorfer und das Lasuv also noch eine ganze Weile beschäftigen.

