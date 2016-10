B96 soll ab 2018 ausgebaut werden

Zittau/Mittelherwigsdorf/Oderwitz. Der seit Jahren ausstehende grundhafte Ausbau der Bundesstraße 96 zwischen Zittau und Oderwitz soll nun 2018 starten. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will eigenen Angaben zufolge die Unterlagen für den zweiten Bauabschnitt vom Ortsausgang Mittelherwigsdorf bis Oderwitz bis Jahresende bei der Landesdirektion zur Genehmigung einreichen. Wenn der Beschluss 2017 fällt, „wäre ein Baubeginn damit ab 2018 denkbar“, teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Amtes in Dresden, auf SZ-Anfrage mit. Der erste Bauanschnitt zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf wird später starten. Das Amt erarbeitet derzeit die Unterlagen und will sie in einem Jahr zur Genehmigung einreichen.

Der Zustand der stark frequentierten Straße wird immer wieder kritisiert. Zuletzt hatte sich CDU-Landtagsabegeordneter Stephan Meyer mit einer Beschwerde an das Verkehrsministerium gewandt. Ursprünglich war der Ausbau der B96 für 2013 angekündigt worden. (SZ/(tm)

