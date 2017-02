B96 ist in Sommerferien dicht Die Hauptstraße in Oderwitz wird auf einem weiteren Abschnitt erneuert. Für die Bauzeit ist eine Umleitung ausgeschildert.

Ein Foto vom Straßenbau auf der B96 in Oberoderwitz im Sommer 2016. © Steffen Gerhardt

Auf der Bundesstraße 96 in Oberoderwitz wird in den diesjährigen Sommerferien wieder gebaut. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Bauarbeiten sind Teil zwei einer Baumaßnahme, die bereits im vergangenen Jahr ausgeschrieben und auch gestartet wurde.

Gebaut wird in diesem Jahr auf der Hauptstraße ab Bauende von 2016 rund 340 Meter in Richtung Eibau, informiert Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. „Dabei wird die Fahrbahn grundhaft erneuert und eine 48 Meter lange Stützwand im Bereich der steilen Böschung errichtet“, erklärt sie. Die Kosten für den diesjährigen Teil der Baumaßnahme betragen rund 450000 Euro, die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf 750000 Euro.

Die Gemeinde Oderwitz ist laut Lasuv an den diesjährigen Bauarbeiten an der B96 in Oberoderwitz nicht beteiligt. Lediglich der Wasserversorger Sowag hat im Vorfeld der Arbeiten im Baubereich die Trinkwasserleitung erneuert, teilt Isabel Siebert mit.

Die Umleitung für die Baustelle auf der B96 in Oberoderwitz führt in der Bauzeit in beiden Richtungen über Spitzkunnersdorf, Leutersdorf, Neueibau und Eibau. Dafür muss in den Sommerferien laut Angaben des Lasuv die Sanierung der Hauptstraße in Leutersdorf unterbrochen werden. Die Straßenarbeiten hier werden nach ihrem Start 2016 mit den nächsten Bauabschnitten in diesem Jahr fortgesetzt. (SZ/se)

