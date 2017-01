B 6 wird zur Großbaustelle Die Bundesstraße 6 zwischen Reichenbach und Görlitz soll 2017 saniert werden. Ein Stück Fußweg bei Holtendorf ist aber nicht dabei.

An dieser Stelle der B 6 in Holtendorf, unweit der Bushaltestelle an den Ärztehäusern, bis zur Einmündung in die S 125 fehlt ein Fußweg. © pawel sosnowski/80studio.net

Keine Frage: Ein Fußweg an der Bundesstraße 6 zwischen der Einmündung nach Holtendorf bis zur Bushaltestelle an den Ärztehäusern fehlt, gerade auch jetzt im Winter. Wer zum Bus will, geht nun mal den kürzesten Weg, sagt Ortsvorsteher Jürgen Lange. Dieser Gehweg war den Holtendorfern mit der Fortführung der Umgehungsstraße in Aussicht gestellt worden. Seit dieses Projekt weit ins Hintertreffen geraten ist, greift der Ortschaftsrat nach jedem Strohhalm, um das Thema wieder ins Gespräch zu bringen.

Das ist aktuell die Sanierung der B 6 in diesem Jahr. Allerdings gehört das Stück Holtendorfer Gehweg nicht dazu, wie Isabel Siebert, Sprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), mitteilt. Dass sich generell solche Abstimmungen treffen lassen, dafür ist die geplante Verlegung der Bushaltestelle unterhalb vom Dorfmuseum und die Verlängerung des Gehweges an der B 6 in Markersdorf, bis zur Einmündung in Richtung Kirchmühle, ein Beispiel. Beides wird vom Landesamt im Auftrag der Gemeinde Markersdorf im Sommer mit erledigt, wenn die Baustelle B 6 Markersdorf erreicht hat.

Die Sanierung der Bundesstraße zwischen Reichenbach und Görlitz soll unter Vollsperrung von Mitte April bis Ende August laufen. Dabei werden Schäden repariert, die durch die Umleitung nach dem Brand im Königshainer Tunnel entstanden sind. Die Umleitung soll weiträumig über die Staatsstraße 111 und die Bundesstraße 99 zwischen Reichenbach und Görlitz führen. Sie beschäftigt Anwohner und Gewerbetreibende, besonders in Reichenbach und der Gemeinde Markersdorf, bereits seit Monaten.

Große Befürchtungen in Friedersdorf, wo Schulkinder die S 111 queren müssen, wurden bislang nicht ausgeräumt. Der Vorschlag, eine Bedarfsampel für die Passanten aufzustellen, kann nach Information aus dem Landesamt nur auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Görlitz aufgegriffen werden. Die Landesbehörde würde dann reagieren, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Friedersdorfs Ortsvorsteher Wolfgang Hübner sagt deutlich, dass sich die Bürger wehren werden, sollten die Kinder durch den Umleitungsverkehr zusätzlich in Gefahr geraten.

Die Sanierung der B 6 ist in diesem Jahr nicht das einzige Tunnel-Umleitungs-Projekt. Im Herbst wird weiter auf der B 115 gebaut. Dann ist das Stück von der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf bis zur Kunnersdorfer Senke dran. Das muss dann zeitlich alles funktionieren, denn in Niesky will das Landesamt auch die Jänkendorfer Kreuzung umbauen lassen. Die Bauarbeiten sollen dort frühestens im Herbst losgehen – unter halbseitiger Sperrung.

Vor dem Hintergrund dieser Landesbaustellen und Umleitungen plant auch der Kreis seine Straßenbauprojekte – alles in enger Abstimmung, wie Dieter Peschel, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes, erklärt. Zu den Projekten gehört in diesem Jahr der Lückenschluss am Radweg entlang der S 122 von Döbschütz nach Nieder Seifersdorf. Finanziert wird das über das Lasuv. Der Radweg führt am künftigen Pendlerparkplatz unterhalb der Autobahn vorbei. Für den Ausbau des Parkplatzes, der sich unweit der Kreisstraße nach Arnsdorf befindet, sollen 2018 die Planungen laufen. Es gibt bereits Absprachen zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und dem Landkreis Görlitz.

Infolge der Tunnelsperrung werden bis zum Jahresende weitere Kreisstraßen repariert. Das sind die Verbindungen zwischen Thiemendorf und Wiesa, Melaune und Wasserkretscham sowie Königshain und Reichenbach. In Pfaffendorf soll an der Kreisstraße in diesem Jahr eine Stützmauer instand gesetzt werden. Bis Ende 2017 will der Landkreis auch die Variante für die Streckenführung des Kreisbahnradweges von Königshain nach Hilbersdorf unter Dach und Fach haben.

Der Grunderwerb dafür soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein. In Sohland wird der Landkreis zwei Brücken an der Kreisstraße erneuern. Wann die Ortsdurchfahrt ausgebaut wird, steht indes noch nicht fest. Der Erwerb von Grundstücken sei hier gemeinsam mit der Bürgermeisterin von Reichenbach gut vorbereitet, sagt Dieter Peschel.

