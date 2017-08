B 6-Verkehr rollt länger als geplant auf Umleitung In Richtung Löbau soll die Straße erst ab 1. September wieder regulär freigegeben sein.

Region. Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 6 dauern nun doch noch einige Tage länger, als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte ab kommenden Montag alles fertiggestellt sein. Autofahrer sind also weiterhin auf die Umleitungsstrecke angewiesen, die von Reichenbach aus nach Königshain und dann Richtung Görlitz führt. Auf ihr hatten sich während der Umleitungszeit drei Unfälle ereignet. Einer davon mit zwei schwer verletzten Personen.

Nun heißt es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), dass Abnahme und Verkehrsfreigabe der B 6 für den 1. September geplant sind. So bestätigt das Lasuv-Sprecherin Isabell Siebert. Genaue Gründe für die viertägige Verzögerung könnten erst in der kommenden Woche genannt werden. Bis Freitagmittag, so hofft die Behörde, soll die Bundesstraße für den Verkehr wieder offen sein – auch, damit Löbau zum Tag der Sachsen, vom 1. bis 3. September, störungsfrei erreichbar ist.

Nach der Öffnung stehen entlang der B6 noch Restarbeiten an. Errichtet werden sollen noch eine Bushaltestelle und Gehwege in Markersdorf. Das führt dann laut Lasuv noch einige Wochen zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Bei der Überprüfung des verbauten Materials sei außerdem festgestellt worden, dass dieses nicht ideal sei. In der Gemeinderatssitzung Markersdorf wurde von einer „Waschbrettstraße“ auf dem Abschnitt bis zur Asylunterkunft gesprochen. Ob da noch Nachbesserungen passieren, werde im Moment geprüft, heißt es vonseiten des Lasuv. (SZ/cj)

