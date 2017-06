B 6-Sanierung Markersdorf hat begonnen Die Strecke ist voraussichtlich bis Ende August gesperrt. Der Verkehr wird weiter umgeleitet.

Die Baufahrzeuge stehen in Höhe der „Kanone“ (ehemaliges Motel) in den Startlöchern. Bis zur Kuppe vom Berg ist die Strecke saniert. © Constanze Junghanß

Markersdorf/Region. Die Sanierungsarbeiten auf der Bundestrasse B 6 sind wie geplant vorgerückt. Seit Montag wird der Abschnitt ab Höhe ehemaliges Schlesiermotel (Kanone) bis zur Lindenallee Markersdorf gebaut. Fertiggestellt ist jetzt das Straßenstück von Oberreichenbach bis zur Kanone. Dieser Abschnitt bleibt aber noch weiter gesperrt. Für die gesamte Bauzeit, die bis Ende August andauern soll, gilt Vollsperrung auf der Sanierungsstrecke. Durch Markersdorf selbst können momentan die Autos noch durchfahren. Ab dem Gewerbegebiet ist die Strecke jetzt dicht. Das ist auch so ausgeschildert. Wer von Görlitz aus Richtung Löbau fahren möchte, hat dazu drei Möglichkeiten: Entweder ab Görlitz Weinhübel über Kunnerwitz über die Dörfer die Staatsstraße S 111 entlang bis nach Reichenbach oder Sohland a. R. und von dort aus weiter bis Richtung Löbau. Oder im Moment noch durch Markersdorf bis zum Gewerbegebiet und dann weiter über Gersdorf Richtung Deutsch-Paulsdorf bis zur S 111 und dann auf dieser weiter fahren. Offizielle Umleitungsstrecke ist die Kreisstraße K 8435, Königshainer Straße. Die erreicht man von Görlitz aus kommend auf der Kreisstraße K 8402 nach Girbigsdorf und von dort aus bis nach Königshain.

Der jetzige Bauabschnitt soll bis Anfang Juli fertiggestellt sein. Ihm schließen sich nahtlos die zwei nächsten Bauabschnitte an. Ab Juli geht es bis zur Kreuzung B6/S125 - Görlitzer Straße weiter. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Bauherr rechnet damit, dass Anfang August dieses Straßenstück fertig ist. Im Anschluss wird bis Ende August ein dritter Teilabschnitt von der B 6/Lindenallee bis zur B 6/Kirchstraße fertiggestellt. Die Gesamtstrecke der nun weiter geführten Sanierung beträgt rund fünf Kilometer. Im kompletten Baubereich wird die Asphaltdeck- und -binderschicht ersetzt. Außerdem sollen Einfassungen erneuert werden. Notwendig war das nach einem Tunnelbrand im Königshainer Tunnel, als danach die B6 als Umleitungsstrecke stark frequentiert wurde. Parallel werden im Zuge der Arbeiten für die Gemeinde Markersdorf ein Gehweg und eine Busbucht in der Ortslage errichtet.

Der Lkw-Verkehr wird über die gesamte Bauzeit aus Richtung Löbau kommend in Reichenbach über die S 111 An der Schanze – Weißenberger Straße – Löbauer Straße – Poststraße – Bahnhofsstraße – Paulsdorfer Straße in Richtung B 99 Görlitz und in Görlitz B 99 der Zittauer Straße – Biesnitzer Straße – Fichtestraße am Brautwiesenplatz folgend in die Brautwiesenstraße, Rauschwalder Straße, Reichenbacher Straße und abschließend der Wiesbadener Straße zur B 6 geleitet. Retour ebenso bis Bahnhofsstraße“ Reichenbach, dann über die Von-Seydewitz-Straße, Alter Ring, Löbauer Straße zur Weißenberger Straße und An der Schanze.

