B 6 in Cossebaude ist am Wochenende voll gesperrt Ab Freitagabend ist die Meißner Straße in Höhe des Stauseebades komplett dicht. Zudem wird es zu nächtlicher Stunde sehr laut.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr investiert 90 000 Euro in die Fahrbahn auf der Meißner Straße. Die Holperpiste in Höhe des Stauseebades in Cossebaude soll an diesem Wochenende erneuert werden. Während der Bauarbeiten ist die Verbindung voll gesperrt.

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis zum kommenden Montag, 5 Uhr, müssen Autofahrer in beide Richtungen auf großräumige Umleitungen ausweichen. Diese sind mit U 14 und U 28 ausgeschildert. Die Strecke verläuft über die Autobahn 4, Abfahrt Dresden-Altstadt, die Meißner Landstraße, die Flügelwegbrücke, Kötzschenbrodaer Straße und Meißner Straße bis nach Radebeul. Am Obi-Baumarkt geht es in Richtung Niederwarthaer Brücke zurück auf die andere Elbseite. Fußgänger können den Baustellenbereich passieren. Eigens dafür werden Sicherungsleute vor Ort sein, die die Fußgänger begleiten. Das gesamte Areal ist mit Absperrungen gesichert.

Saniert wird neben der Fahrbahn auch der Gehweg im Bereich nördlich der Brücke. Gebaut wird auf einer Länge von etwa 60 Metern. Bereits seit Anfang Juli lässt das Landesamt die Querung über die Eisenbahntrasse erneuern. Dafür stehen 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Die Bauarbeiten an der neuen Brücke dauern allerdings noch bis Oktober kommenden Jahres. Die neue Asphaltschicht auf der Fahrbahn soll gewährleisten, dass der Verkehr auch in den bevorstehenden Wintermonaten ohne Einschränkungen rollen kann.

Ab kommendem Montag können Autos – so wie in den vergangenen Wochen – wieder auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeifahren. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt.

Anwohner des Wohngebiets nahe der Brückenbaustelle müssen in den kommenden Tagen mit massivem Lärm rechnen – und zwar in den Nachtstunden. Das betrifft die Zeiträume von diesem Freitag bis zum 11. November sowie vom 14. bis 18. November jeweils von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens. Die nächtliche Ruhestörung ist nicht zu umgehen, denn während der Arbeiten dürfen keine Züge fahren. Mit schwerem Gerät werden direkt neben den Gleisen Stahlwände in die Erde getrieben. Die vorgeschriebenen Grenzwerte für Baustellenlärm können dabei nicht eingehalten werden. Der Freistaat stellt deshalb einigen Anwohnern in der Zeit der Nachtarbeiten Geld für ein Hotelzimmer zur Verfügung. Das betrifft 24 Haushalte.

Die neue Brücke über den Gleisen wird künftig drei Öffnungen haben: eine für den Lotzebach, eine für die Züge und eine als Durchgang. Damit das Erdreich nicht nachrutschen kann, müssen an dieser Stelle die Spundwände eingebaut werden. (SZ/noa)

