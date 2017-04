B 6-Bau beginnt schon Montag Das Straßenbauamt startet eine Woche früher mit der Sanierung der Reichenbacher Umgehung. Das hat Folgen.

Und das ist erst der Anfang: Der Schilderwald rund um Reichenbach wächst. © nikolaischmidt.de

Reichenbach. Pendler und Autofahrer müssen sich bereits ab kommenden Montag auf Bauarbeiten an der Bundesstraße B 6 in Reichenbach einstellen. Das Straßenbauamt beginnt eine Woche früher als geplant, die Schäden aus dem verstärkten Verkehr zu beseitigen, der wegen der Sperrung des Königshainer Tunnels nach dem Brand vom Mai 2013 über die Bundesstraße floss. Die SZ trägt den aktuellen Stand der Pläne für den Bau zusammen.

Warum wird mit den Bauarbeiten eine Woche früher begonnen?

Ziel des Straßenbauamtes ist es, schneller vorwärtszukommen und Zeit einzusparen. Deswegen beginnen die Arbeiten nicht nur eine Woche früher, auch der Bauablauf wurde noch einmal verändert. So werden die ersten beiden Bauabschnitte zusammengelegt. Das betrifft den Abschnitt der B 6 zwischen der Kreuzung mit der S 111 (Richtung Weißenberg) und Oberreichenbach, der auch voll gesperrt wird. Bis zum 23. Mai soll diese Strecke fertiggestellt sein. „Der Knotenpunkt S 111 bleibt als Überquerung offen“, sagt Isabel Siebert, Pressesprecherin vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Allerdings ist der zweite Knotenpunkt an der Kreuzung B 6/S 124 in dieser Zeit zu. Der führt zur Autobahnauffahrt Nieder Seifersdorf. Vor kurzem hieß es noch, beide Kreuzungsbereiche wären während der Baumaßnahme weiter befahrbar. Durch die Zusammenlegung der Bauabschnitte wäre das so nicht mehr möglich, teilt die Lasuv-Sprecherin mit. Und weiter: „Die Änderungen erfolgten auf Bitten des Baubetriebes in Abstimmung mit der Stadt Reichenbach und der Verkehrsbehörde.“

Wenn der Bau bis Oberreichenbach fertig ist, wie geht es dann weiter?

Der dritte Bauabschnitt von Oberreichenbach bis zum ehemaligen Motel Schlesierland soll sich nahtlos nach der Fertigstellung der beiden anderen Teilstücke anschließen. Geplantes Ende der Bauzeit ist der 18. Juni. Für den Zeitraum der Vollsperrung der Bundesstraße gibt es eine großräumige Umleitung. Dabei werden Laster und Pkw unterschiedliche Straßen befahren. Während noch bis 23. Mai die Pkw durch die Reichenbacher Innenstadt wieder auf die B 6 in Richtung Görlitz umgeleitet werden, fahren sie anschließend durch die Reichenbacher Innenstadt und Königshain/Girbigsdorf nach Görlitz. Die Laster hingegen nehmen die S 111 zwischen Reichenbach und Görlitz. Die Folge dieser Veränderung: Die Reichenbacher Innenstadt wird zur Umleitung, die Belastung für die Anwohner steigt vorübergehend. Das Straßenbauamt sagt jedoch, die Umleitung in Reichenbach war immer so vorgesehen.

Wo geht es denn nun genau lang in Reichenbach?

Ab Montag werden die Pkws folgende Route durch Reichenbach nehmen: S 111 An der Schanze – Weißenberger Straße – Poststraße in die Von-Seydewitz-Straße, Alter Ring, Käuffer-Straße, Steinweg, Görlitzer Straße zur B 6. Retour geht es gleichlautend bis zum Steinweg, dann aber über die Görlitzer Straße – Löbauer Straße zur S 111. Für den letzten Teilabschnitt ab 23. Mai erfolgt die Pkw-Umleitung über die S 111 An der Schanze – Weißenberger Straße – Poststraße in die Von-Seydewitz-Straße, Alter Ring, Käuffer-Straße, Steinweg, Görlitzer Straße zur Anbindung Oberreichenbach in die B 6, linksabbiegend zur K 8435 Königshainer Straße nach Königshain und dann der K 8402 Dorfstraße folgend zur B 6. Zurück ebenso bis Reichenbach Steinweg, dann aber über die Görlitzer Straße – Löbauer Straße zur S 111 hin.

Wo fahren dann die Lkw und die Landwirtschaftsmaschinen?

Für die Lkw wird separat ausgeschildert. Die Umleitung bleibt wie geplant weiträumig über die S 111 und B 99 zwischen Reichenbach und Görlitz in beiden Richtungen. Von Görlitz kommend fahren die Lkw über den „Alten Ring“ am Marktplatz. Um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu verringern, wurde das Pflaster mit Asphalt überzogen. Der bleibt aber nicht dauerhaft. Für die Landwirte gibt es einen „Wirtschaftsweg“, der parallel zur B 6 liegt. Wo der genau ist, soll nicht gesagt werden, damit diese Strecke nicht als „Schleichweg“ genutzt und zerfahren wird, so Isabel Siebert. Ausschließen kann die Lasuv-Sprecherin immerhin, dass damit der Wirtschaftsweg, der von der Gersdorfer Straße am Waldfrieden entlangführt, gemeint ist. An der Gersdorfer Straße befindet sich auch die Grundschule.

