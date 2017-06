B6-Abschnitt bleibt entgegen der Zusagen gesperrt Am Vormittag war der Abschnitt zwischen Markersdorf und Reichenbach weiter dicht. Mit Folgen auch für den Busverkehr.

Die gesperrte Bundesstraße 6. © SZ-Archiv

Markersdorf/Reichenbach. Auf seiner Internetseite teilt der ZVON mit, dass ab Sonnabend die Bushaltestellen Markersdorf Gewerbegebiet und ehemaliges Motel „Schlesierland“ (Asylunterkunft) sowie Reichenbach „Oberhof“ und Oberreichenbach bis auf weiteres nicht mehr bedient werden.

Grund dafür ist die Sperrung der B6 wegen der Bauarbeiten vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zwischen Oberreichenbach und der Asylunterkunft. Der Abschnitt ist voll gesperrt.

Beim Lasuv klingt das anders. Laut Isabel Siebert, Pressesprecherin vom Lasuv, werde für den Schulbusverkehr auf der Umleitungsstrecke Königshainer Straße, K8435, jedoch am Nachmittag eine Ersatzhaltestelle am Motel vom Bus angefahren. Eine solche gebe es auch im nördlichen Bereich des Knotenpunktes der Bundesstraße B6 und der Kreisstraße nach Königshain.

Freitag früh sollte eigentlich der fertiggestellte Bauabschnitt auf der B6 zwischen Querung Weißenberger Straße bis zur Kreuzung Kreisstraße Königshain wieder offen sein. Das hatte das Lasuv der SZ so bestätigt. Am Vormittag war der Abschnitt allerdings immer noch dicht. Ursprünglich sollte bereits am Mittwoch aufgemacht werden. Da wurde jedenfalls die Kreisstraße wieder frei gegeben. In dem Zuge war laut Lasuv auch die Öffnung des Teilsabschnitts vorgesehen. Der Verkehr von der Umgehungsstraße rollte deshalb weiter durch Reichenbach. (cj)

