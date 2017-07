B 178 war nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt Am Donnerstag kam ein Sattelzug in Großhennersdorf von der Straße ab. Die Bergung war kompliziert.

Der umgekippte Sattelzug. © Feuerwehr

Großhennersdorf. Am Donnerstagvormittag ist ein Sattelschlepper auf der B 178 in Großhennersdorf von der Straße abgekommen und die Böschung hinabgestürzt. Passiert ist der Unfall etwa 300 Meter hinter der Kreuzung der Bundesstraße mit der Bernstädter Straße in Löbauer Richtung. „Wir haben die Straße zunächst halbseitig gesperrt und uns um den Fahrer gekümmert“, erzählt Patrick Jähne, Ortswehrleiter der Feuerwehr Großhennersdorf. Die Großhennersdorfer Ortsfeuerwehr war mit elf Kameraden und zwei Fahrzeugen angerückt, auch die Herrnhuter Wehr war im Einsatz. Der Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Gegen 13.30 Uhr musste die Straße für die Bergung des Sattelzuges voll gesperrt werden. Dieser sei mit knapp 24 Tonnen hochwertiger Spanplatten beladen, sagt Klaus Dussa vom gleichnamigen Bergungsunternehmen. Der Einsatz sei logistisch und körperlich eine Herausforderung gewesen, erzählt er. Denn der Sattelzug sei nicht nur auf die Seite gefallen, sondern habe nach dem Unfall teilweise fast auf dem Dach gelegen. „Die Entladung war sehr aufwendig“, so Dussa. Am Nachmittag kam noch starker Regen dazu. „Es war nicht ohne.“ Auch für die Autofahrer nicht. Sie mussten für mehrere Stunden bis in den späten Abend hinein eine Umleitung nehmen. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz dann bgeschlossen. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. (SZ/sdn)

