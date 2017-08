B178 kaum erneuert, schon kaputt Vor Kurzem wurde die Ortsumfahrung Löbau frisch asphaltiert. Jetzt fordert das Straßenbauamt bereits Nachbesserung.

Nach dem Tag der Sachsen wird der Verkehr im September auf der Löbauer Ortsumfahrung erneut auf einer Spur in beide Fahrtrichtungen geführt. Bis Ende Oktober wird die Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Weißenburg auf einem 1,7 Kilometer langen Abschnitt erneuert. Erst danach ist vermutlich die Reparatur der schadhaften Stellen möglich.

Eine der markierten Schadstellen auf der B 178 bei Löbau.

Freie Fahrt auf der B178 neu der Löbauer Ortsumfahrung – wenigstens bis zum Beginn der nächsten Bauphase im September. Was war das für eine Freude nach den wochenlangen Bauarbeiten. Doch nun droht Autofahrern neues Ungemach auf der Schnellstraße. Das kündigt sich in Gestalt von rot und weiß markierten Stellen auf der frisch erneuerten Fahrbahndecke an. Diese Markierungen bedeuten nichts anderes als: Sorry, hier müssen wir dann nochmal bauen.

Ende Mai waren die Bauarbeiten zunächst auf dem rund 1,7 Kilometer langen Teilstück zwischen der Kreuzung mit der B 6 (Abfahrt Nechen) und der Abfahrt zur S 151 (Abfahrt Lawalde) gestartet. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ließ hier die verschlissene Fahrbahndecke erneuern. Doch kaum freigegeben weist die Asphaltdecke jetzt schon Schäden auf. „Hier sind kleinflächig Schäden in der Fahrbahn festgestellt worden“, teilt das Landesamt auf SZ-Anfrage mit. Diese müssten „im Rahmen der Gewährleistung durch den beauftragten Baubetrieb STL Löbau in Ordnung gebracht werden“, heißt es weiter. Ohne Verkehrseinschränkungen werde das nicht möglich sein. „Eine Vollsperrung wird es aber wohl nicht erfordern“, teilt Landesamts-Pressesprecherin Isabel Siebert mit und bleibt dabei vage.

Die Schadstellen sind unauffällig. Wären sie nicht farbig markiert, man würde sie als Autofahrer überhaupt nicht wahrnehmen. Es ist also nicht so, dass man hier über Schlaglöcher rumpelt. Das Problem auch kleiner Schäden aber ist, dass durch sie möglicherweise Wasser in tiefere Asphaltschichten eindringt. Winterlicher Frost könnte die Fahrbahndecke dann punktuell aufplatzen lassen. Wann und in welchem Umfang mit erneuten Bauarbeiten zu rechnen sei, konnte das Landesamt zum Zeitpunkt nicht mitteilen. Das beauftragte Löbauer Bauunternehmen STL äußerte sich auf SZ-Anfrage nicht.

Das Zeitfenster für die nötige Nachbesserung könnte jedenfalls schmal werden. Nach dem Tag der Sachsen wird das Landesamt die nächste Bauphase auf der Ortsumfahrung Löbau angehen. In dieser zweiten Bauphase wird die Fahrbahn auf dem gleichen 1,7 Kilometer langen Abschnitt dann in Fahrtrichtung Weißenberg erneuert. Dazu wird der Verkehr auf die bereits erneuerte Gegenfahrbahn umgeleitet und in jede Fahrtrichtung mit nur einem Fahrstreifen geführt. In dieser Zeit ist eine Ausbesserung der vom Landesamt beanstandeten Stellen also nicht möglich.

Die Fertigstellung der Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Weißenberg und die komplette Verkehrsfreigabe sind für Ende Oktober 2017 vorgesehen. Gemeinsam mit der Erneuerung der Fahrbahn werden auch die Schallschutzelemente auf der Talbrücke Oelsa in Fahrtrichtung Weißenberg erneuert. Viele dieser gläsernen Elemente sind zersplittert. Im Vorfeld dieser Maßnahme war bereits am Mittwoch, 16. August, die Fahrbahn auf der Talbrücke in Fahrtrichtung Weißenberg einspurig gesperrt. Der Verkehr lief über die linke Spur.

Die Bauarbeiten auf der Brücke beeinträchtigen auch den darunter verlaufenden Verkehr. Für den Austausch der Lärmschutzelemente werden laut Landesamt zusätzliche verkehrssichernde Maßnahmen an den unterführten Verkehrswegen für jeweils einen Werktag notwendig. Das betrifft die Staatsstraße 115 in Richtung Großdehsa und die Altlöbauer Straße in Richtung Oelsa. Wann genau diese Maßnahmen stattfinden werden, hat das Landesamt noch nicht bekanntgegeben.

