B178-Interessengruppen mit neuem Vorstoß Die Befürworter des Straßenbaus haben Politiker der Region um Unterstützung gebeten. Sie schreiben auch an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig.

Der Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Sachsen, Martin Dulig (SPD) während einer Aktuellen Stunde im Plenarsaal im Sächsischen Landtag in Dresden. Befürworter des Straßenbaus haben ihn angeschrieben. © dpa

Region. Die Interessengruppe B178n hat ihren Forderungen nach einem schnellen und zukunftsorientierten Bau der fehlenden B178-Abschnitte einmal mehr Nachdruck verliehen. In einem Schreiben an die sechs Bundes-, acht Landtagsabgeordneten der Ober- und Niederlausitz, Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und an den Weißwasseraner Oberbürgermeister begrüßt sie die Diskussion zwischen der Region, den Ländern Brandenburg, Sachsen und dem Bund um den Strukturwandel in der Lausitz.

In dem Schreiben, das der SZ vorliegt, merkt sie aber an, dass dabei die Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt. „Deshalb verweisen wir auf das Verkehrsprojekt, welches grenzüberschreitend Nordböhmen mit der Region Ostsachsens und weiterführend Brandenburgs im Herzen Europas verbinden kann“, heißt es. Die Initiative mahnt den schnellen Ausbau an, fordert, dass die Dreispurigkeit des Abschnittes von der A4 nach Nostitz noch mal überdacht wird, und schlägt vor, die Straße weitergehend bis Brandenburg auszubauen.

Den Strukturwandel spricht die IG auch in einem zweiten Schreiben an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig an. Sie machen ihn unter anderem darauf aufmerksam, dass der Austausch von Flächen für den Bau nicht optimal läuft und sie den Abschnitt zur A4 noch immer gern vierspurig hätten. (SZ/tm)

