B 175-Baubeginn Mitte Oktober

Die B 175 in Döbeln Ost soll zwischen Kreisverkehr und Autobahn erneuert werden. © André Braun

Am Dienstag war die erste Bauberatung zum Ausbau der B 175 in Döbeln Ost zwischen Kreisverkehr und Autobahn. Sehr viel mehr Klarheit zum Bauablauf, zu möglichen Sperrungen und Umleitungen besteht auch danach noch nicht. Der Baubetrieb habe den Beginn der Bauarbeiten für Mitte Oktober angekündigt, so Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Da aber noch Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde und Anliegern zum möglichen Bauablauf erfolgen müssten, werde erst Anfang Oktober eine verlässliche und detaillierte Information über die bauzeitliche Verkehrsführung möglich sein. (DA/jh)

