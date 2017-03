B 170 in Bannewitz wird voll gesperrt Um bauen zu können, muss der Verkehr bald umgeleitet werden. Wie, das wird nun in einer Einwohnerversammlung erklärt.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Der Ausbau der B 170 in Bannewitz hat begonnen. Die vorbereitenden Arbeiten zur vierspurigen Erweiterung der etwa zwei Kilometer langen Trasse zwischen der Anschlussstelle zur A 17 und der neuen Ortsumgehung, der S 191, sind beendet. Aktuell wird der Verkehr zwischen Dresden und Umland in Höhe des Bannewitzer Gewerbegebietes über ein Provisorium umgeleitet, sozusagen über das Feld. Damit kann derzeit eine Lärmschutzwand entlang der Gartensparten gebaut werden.

Das soll aber nicht die einzige Veränderung für den Verkehr sein. In den nächsten Monaten müssen sich Auto- und Brummifahrer auf weitere Behinderungen einstellen. Damit auch weiter in Richtung Possendorf entlang der Straße Lärmschutzwände errichtet werden können, muss die Bundesstraße voll gesperrt werden. Diese Vollsperrung betrifft den Bereich zwischen der S 191 und der Einmündung zur Windbergstraße in Bannewitz. Wann die Vollsperrung erfolgen soll und wie der Verkehr für diesen Zeitraum umgeleitet wird, darüber will die Bannewitzer Rathausspitze in einer Einwohnerversammlung informieren. Diese findet am Donnerstag, dem 16. März, um 19 Uhr im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Bannewitz auf der August-Bebel-Straße statt. Zu der Veranstaltung werden auch Vertreter vom bauzuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erwartet.

zur Startseite