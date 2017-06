B 170 in Bannewitz ab Freitag wieder frei Am Freitagvormittag wird die Sperrung aufgehoben. Die letzte Einschränkung ist das aber nicht.

Die Sperrung der B 170 in Bannewitz wird am Freitagvormittag aufgehoben. © Oberthür

Autofahrer können aufatmen: Die Vollsperrung der B 170 in Bannewitz wird diesen Freitagvormittag aufgehoben. Damit kann der Verkehr trotz Baustelle wieder ungehindert über die Bundesstraße rollen. Die Umleitung über die Horken- und Windbergstraße entfällt. Der Bau der Lärmschutzwände entlang der Trasse ist damit aber noch nicht beendet. Wie Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erklärt, kann der Lärmschutz nicht planmäßig bis Ende Juni abgeschlossen werden. Der Auftragnehmer habe Lieferprobleme mit den Aluminiumelementen für einige Wände. Sobald diese verfügbar sind, soll der Bau vorangehen. Dafür sei lediglich nochmals eine Vollsperrung der B 170 in den „verkehrsarmen Zeiten“, also abends oder sogar nachts, erforderlich.

Derzeit seien auch die Abstimmungen für den eigentlichen Straßenbau der B 170 im Gang. „Der Baubeginn ist für Juni 2018 geplant“, sagt Siebert. Zuvor soll noch ein Regenrückhaltebecken am Hochbehälter der Drewag gebaut werden. Außerdem wird ab Mitte August ein bestehendes Rückhaltebecken saniert.

Die B 170 wird in Bannewitz auf einer Länge von zwei Kilometern für rund zehn Millionen Euro grundhaft ausgebaut.

