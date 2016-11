B 170 gesperrt wegen Weißeritztalbahn Die Gleise in Kipsdorf müssen an diesem Wochenende gestopft werden. Die B 170 wird an dieser Stelle voll gesperrt.

Der Gleisstopfer kommt! Die B 170 muss deshalb am Wochenende in Kipsdorf gesperrt werden. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Wegen Bauarbeiten an den Gleisen der Weißeritztalbahn wird die B 170 in Kipsdorf ab Freitag, 19 Uhr, voll gesperrt. Bis Sonntag kann kein Auto die Gleise überqueren, auch die Busse müssen umgeleitet werden. Die Linie 360 fährt von Schmiedeberg über Falkenhain und Oberbärenburg nach Altenberg. Die Linie 367 fährt ebenfalls von Schmiedeberg über Falkenhain und Oberbärenburg und weiter über den Abzweig Bärenfels, Bärenfels und Schellerhau nach Altenberg. Die Busse erreichen die Haltestellen Kipsdorf Bahnhof, Bärenfels Mühle und Waldbärenburg nicht. Die Straße muss gesperrt werden, weil an diesem Wochenende der Übergang der Weißeritztalbahn über die Straße in Kipsdorf gebaut wird. Erst wird die Straßendecke aufgeschnitten, dann kommt ein Arbeitszug, der Schotter für das Gleisbett verteilt. Schließlich drückt die Gleisstopfmaschine. den Schotter so unter die Gleise, dass sie ihre Position auf Dauer behalten. (SZ/fh)

