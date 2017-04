B 170 ab Montag gesperrt Weil Lärmschutzwände gebaut werden, ist die Trasse in Bannewitz für drei Monate dicht.

Bannewitz. Autofahrer müssen sich ab Montag auf erhebliche Behinderungen auf der Bundesstraße B 170 in Bannewitz einstellen. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, ist die Straße zwischen der Kreuzung Windbergstraße und der Kreuzung mit der Staatsstraße S 191 vom 3. April bis voraussichtlich Ende Juni voll gesperrt. Die Autos werden über die Windberg-und die Horkenstraße umgeleitet. Der Grund für die Arbeiten ist der Bau von insgesamt drei Lärmschutzwänden. Sie sollen umliegende Häuser und die Gartensparte „Ralf Bernaisch“ vor Verkehrslärm schützen.

Damit es zu möglichst wenigen Behinderungen kommt, werden die Ampeln an der S 191 umprogrammiert und die an der Windbergstraße ausgeschaltet, so das Lasuv. Für Fußgänger werden zwei zusätzliche Fußgängerampeln aufgestellt und die Bushaltestelle Richtung Dresden verlegt. Wer von Dresden in Richtung Dippoldiswalde möchte und über die Autobahn fährt, sollte am besten aber gleich bis zur Abfahrt Prohlis statt Südvorstadt fahren und von dort über die S 191. (SZ/win)

