B 169 und B 182 werden zur Baustelle Der Freistaat will dieses Jahr etliche Straßen sanieren. Pendler wird das freuen – wenn die Arbeiten vorbei sind.

Die Lauchhammerstraße in Riesa wird wieder mal gebaut. © Eric Weser

An der B 169 im Raum Riesa wird dieses Jahr gleich an zwei Stellen gebaut. Das geht aus dem aktuellen Bauprogramm des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hervor, das Freitagnachmittag veröffentlicht wurde. Demnach plant der Freistaat sein größtes regionales Straßenbauvorhaben auf der B 169 östlich von Riesa. Dort soll auf zweieinhalb Kilometern Länge die Decke erneuert werden, außerdem die Fahrbahn am Knoten Nünchritz. Allein dieses Vorhaben ist mit 850 000 Euro veranschlagt.

Deutlich kleiner nimmt sich die zweite Baustelle auf der B 169 aus: In der Ortsdurchfahrt Seerhausen soll ebenfalls die Fahrbahn erneuert werden. Der halbe Kilometer dort wird 206 000 Euro kosten. Die Anwohner der dritten Baustelle sind den Anblick von Baufahrzeugen längst gewohnt: Auf der B 182/Lauchhammerstraße in Riesa ist dieses Jahr ebenfalls der Deckenbau vorgesehen – auf einem halben Kilometer Länge zwischen Ärztebaus und Hafenbrücke. Dafür sind 93 000 Euro veranschlagt. Dort war erst vergangenes Jahr gebuddelt worden, um Abwasserkanäle unter der Fahrbahn zu erneuern.

Nähere Angaben zum Bauablauf, zu Verkehrseinschränkungen und Terminen folgen später, teilt das Lasuv mit. Neben den neuen Baumaßnahmen würden alle bereits begonnenen fortgesetzt – etwa der Ausbau der B 6 bei Cossebaude, die Erneuerung der B 101 nördlich Katzenberg, der S- 83-Ausbau südlich Meißen und der Ausbau der S 91 nördlich Kalkreuth.

