B 169-Baustelle zieht um Der Abzweig nach Littdorf ist fertig asphaltiert. Nun geht es in Richtung Otzdorf weiter. Erneut fehlten Vorab-Informationen.

Während bislang die Einwohner von Littdorf Umwege in Kauf nehmen mussten, sind nun die Otzdorfer betroffen. Denn die Baustelle im Kreuzungsbereich zur Bundesstraße 169 ist weitergerückt. Das sagte der stellvertretende Vorsitzende des Niederstriegiser Ortschaftsrats Steffen Zaspel am Freitagvormittag.

Die Kreuzung war auch Thema in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Roßweins Bürgermeister Veit Linder (parteilos) drückte sein Bedauern darüber aus, dass weder die Stadt noch die Anwohner vorab über den Baustart – der war am 25. August – informiert worden waren. Bauherr ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Vom Knoten in Richtung Döbeln, also an der nördlichen Seite, werden die Gehwege mit Borden, Straßeneinläufe und das Geländer sowie die Bushaltestelle einschließlich Querungshilfe zurückgebaut.

„Die Bushaltestelle wird laut Aussage des Lasuv bereits seit längerer Zeit nicht mehr benötigt und mit der jetzigen Maßnahme sollen die zukünftigen Unterhaltungskosten, die der Bund trägt, gespart werden“, so Veit Linder. Die Verkehrseinschränkungen werden voraussichtlich bis zum 6. Oktober andauern. Es existiert eine halbseitige Sperrung der B 169 mit einer Ampelregelung. (DA/sol)

