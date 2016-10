B 115-Tunnel fast fertig Restarbeiten werden am neuen Radweg nahe Rietschen erledigt. Bis die Straße wieder frei ist, dauert es noch etwas länger.

Die Arbeiten am neuen Tunnel an der Bundesstraße 115 zwischen Rietschen und Weißkeißel können bald beendet werden. Wie Sprecherin Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, sind die Betonierarbeiten an der Radwegunterführung in der vergangenen Woche abgeschlossen worden. Im Anschluss daran werden nun sogenannte Brückenhinterfüllarbeiten erledigt. Außerdem soll der Kran an der Baustelle wieder abgebaut und müssen weitere Bauteile an der Brücke installiert werden. Dazu zählen unter anderem Geländer und Zugangstreppen.

Voraussichtlich ab der zweiten Novemberwoche werden Asphaltarbeiten beginnen, um den Bereich oberhalb der Brücke wieder an die Bundesstraße 115 anzuschließen. Außerdem werden Schutzplanken montiert und die Fahrbahn markiert. Geplant ist, dass die Straße in der Woche ab dem 28. November wieder für den Verkehr freigegeben wird. Im Anschluss daran wird die provisorische Straße abgebaut, die Autofahrer derzeit nutzen müssen.

Parallel zu den Bauarbeiten wird momentan bereits damit begonnen, die Landschaft rund um die Baustelle zu begrünen. So werden verschiedene Pflanzungen an den Rändern entlang der drei Kilometer langen Ausbaustrecke zwischen Rietschen und Weißkeißel vorgenommen, erklärt Nicole Wernicke.

