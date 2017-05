B115-Bau beginnt nach Pfingsten Vom Kino bis zur Tankstelle wird die viel genutzte Straße durch Rietschen weiter saniert. Das bedeutet große Umwege.

Die Ortsdurchfahrt in Rietschen sieht schon ziemlich fertig aus. © André Schulze

Am 6. Juni beginnen weitere Arbeiten an der Bundesstraße 115 in Rietschen. Nachdem im vergangenen Jahr der Abschnitt bis zur Kreuzung Rothenburger Straße geschafft worden ist, wird nun der Bereich bis zur Tankstelle erneuert, erklärt Torsten Steinert vom Landratsamt in Görlitz. Es sind etwa tausend Meter, auf denen der Asphaltoberbau komplett abgetragen und neu aufgebaut wird.

Weil es rund um Rietschen wenige Ausweichstraßen gibt, müssen Autofahrer große Umwege in Kauf nehmen. So wird der Verkehr aus Richtung Niesky bereits an der Seer Kreuzung von der Bundesstraße 115 weggeleitet und über Mücka, Kreba, Reichwalde, Boxberg sowie Weißwasser zurück auf die Bundesstraße 115 geführt. Wer aus Richtung Osten kommt, soll über Hähnichen nach Rietschen und von dort über die weitere Umleitung gelenkt werden.

Die Umwege müssen Autofahrer für etwa zweieinhalb Monate in Kauf nehmen. Voraussichtlich ab dem 18. August wird die B115 durch Rietschen wieder frei sein. Wenn alles ohne Zwischenfälle verläuft, sagt Diplom-Ingenieur Torsten Steinert.

Bürgermeister Ralf Brehmer hofft, dass sich alle Verkehrsteilnehmer – vor allem Lkw-Fahrer – an die Umleitungen halten. Als der erste Abschnitt im vergangenen Jahr umgebaut worden ist, haben sich zahlreiche Lkw auf die engen Ortsstraßen verirrt. Jedoch sind diese nicht für Schwerlastverkehr gedacht.

