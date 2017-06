B115 ab Dienstag voll gesperrt Autofahrern steht ein großer Umweg um Rietschen bevor. Für Busse und Züge gibt es weniger Einschränkungen.

Ab Dienstag wird die Bundesstraße 115 in Rietschen grundhaft erneuert. Aus diesem Grund muss die Straße komplett für den Verkehr gesperrt werden, erklärt Sprecherin Marina Michel vom Landratsamt in Görlitz. Betroffen ist der Abschnitt ab der Kreuzung Rothenburger Straße/Muskauer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Norden, etwa auf Höhe der Tankstelle.

Damit die Arbeiten problemlos durchgeführt werden können und Anwohnerstraßen nicht über Gebühr vom Umleitungsverkehr strapaziert werden, sind weiträumige Umleitungen eingerichtet worden. Die Hauptstrecke führt von Süden kommend nahe Niesky ab der Kreuzung in Richtung See über Mücka und Kreba-Neudorf, Reichwalde und Boxberg über die Bundesstraße 156 zurück auf die Bundesstraße 115. Aus östlicher Richtung wird eine weitere Umleitung über Hähnichen ausgeschildert.

Zudem hat es im Vorfeld der Bauarbeiten Gespräche mit den Zuständigen für den öffentlichen Personennahverkehr sowie betroffenen Bürgern und Gewerbetreibenden gegeben. Zusätzlich werden Einwohner dazu auch per Post von der Gemeinde informiert. Der Bahnhof in Rietschen bleibt innerörtlich immer erreichbar. Außerdem werden auch Busse weiterhin alle Haltestellen anfahren können. Ziel ist es, dass keine Buslinien ausfallen.

Bei den Bauarbeiten wird ein 1000 Meter langer Abschnitt erneuert. Dabei werden die Asphaltdecke sowie das Schnittgerinne erneuert und die Schachtabdeckungen ausgetauscht. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 620000 Euro brutto betragen. Geplant ist, dass die Arbeiten bis zum 18. August erledigt sind und die Straße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. (SZ)

