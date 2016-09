B 101-Ortsumfahrung erst nach 2030? Die Bürgermeisterin ist skeptisch, dass die Ortsumfahrung Priestewitz so bald kommt. Vorrang haben andere Straßen.

Bürgermeisterin Susann Frentzen ist skeptisch, dass die Ortsumfahrung Priestewitz so bald kommt. „Wir haben zwar jetzt das Planungsrecht für die B 101-Ortsumfahrung erhalten. Aber das heißt nicht, dass sie bis 2030 gebaut wird.“, sagt sie.

Die Ortsumfahrung Priestewitz sei im Bundesverkehrswegeplan mit der Strehlaer Ortsumfahrung gleichgesetzt, also im sogenannten „weiteren Bedarf“. Doch Vorrang haben die Ortsumfahrungen an der Bundesstraße 169 in Schönfeld, Wildenhain und Glaubitz.

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist Anfang August vom Bundeskabinett abgesegnet worden und muss noch von Bundestag und Bundesrat beraten und beschlossen werden. Es enthält alle Straßenbaumaßnahmen, die bis 2030 realisiert werden sollen. (SZ/jö)

