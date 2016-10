B 101 noch bis Ende Oktober gesperrt Der Straßenneubau in der Ortslage geht voran. Auch die Beleuchtungen werden erneuert.

© Symbolfoto/Norbert Millauer

Großbaustelle B 101. Wegen Straßenbauarbeiten müssen Autofahrer in Richtung Nossen sowie in der Gegenrichtung Umwege und Behinderungen durch Ampeln in Kauf nehmen. Der Ausbau der Umleitungsstrecken geht allerdings gut voran. Von der Einfahrt Käseberg bis zur Kreuzung in Richtung Soppen sollen die Bauarbeiten bis zum 28. Oktober beendet sein. Derzeit laufen bereits technische Arbeiten auf dem betreffenden Abschnitt.

Solange dieser voll gesperrt ist, wird die erste von insgesamt drei Phasen des Straßen-, Kanal- und Straßenbeleuchtungsbaus im Nossener Ortsteil Katzenberg durchgeführt. Die eingerichtete Einbahnstraße wird hier vorübergehend aufgehoben. Die Gesamtbauarbeiten an der Bundesstraße 101 bis zum Ortsteil Soppen wird planmäßig bis ins Jahr 2018 weiter laufen.

