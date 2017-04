B-Plan für Einkaufszentrum liegt aus Ebersbach-Neugersdorf will jetzt Baurecht schaffen für den Neubau an der Ebersbacher Goethestraße.

Der Bebauungsplan für das Gebiet Goethestraße - Unterer Kirchweg in Ebersbach wird vom 8. Mai bis zum 9. Juni im städtischen Bauamt öffentlich ausgelegt. Die Bürger können ihn in der Weberstraße 22 zu den Öffnungszeiten des Amtes einsehen und Einwendungen vorbringen. Der Stadtrat Ebersbach-Neugersdorf hat die Auslegung des B-Planes in seiner Sitzung am Montag beschlossen: mit 14 Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung. Zuvor hatte Regionalplanerin Ulrike Neumann vom Architekturbüro Neuland aus Oppach das Vorhaben des Investors vorgestellt. Da es sich um eine innerstädtische Bebauung handelt, könne ein verkürztes Genehmigungsverfahren angewendet werden, sagte die Planerin. Auf einer Fläche von rund 20 000 Quadratmetern will der Investor in drei neuen Gebäuden unter anderem eine Verkaufsfläche von 1 850 Quadratmetern für einen Lebensmittelmarkt, 750 Quadratmeter für eine Drogerie und 650 Quadratmeter für Textilverkäufer schaffen. Auch eine Physiotherapie und ein Zahnarzt sollen künftig auf dem Areal tätig sein. Die Verkaufsfläche insgesamt wird gegenüber dem jetzigen Angebot lediglich um 200 Quadratmeter auf künftig 3 100 Quadratmeter vergrößert. Eine Analyse habe ergeben, dass das geplante Einkaufszentrum nicht dazu führt, dass es ein Überangebot in bestimmten Sortimenten in der Stadt geben könnte, so die Planerin. Deshalb müssen auch keine Branchen ausgeschlossen werden für die Ansiedelung in diesem Baugebiet.

Die Stadträte sprachen sich dafür aus, dem Investor Auflagen zu erteilen. Unter anderem soll die Anlieferung der Geschäfte zwischen 22 und 6 Uhr nicht erlaubt sein, um die Ruhe im Wohngebiet nicht zu stören. Deswegen wird es auch keine Veranstaltungsstätte oder Gastronomie auf dem Areal geben – so der Wille der Stadträte. Kritisch sah Stadtrat Ingolf Greif, dass der Investor nicht die vorgeschriebene Anzahl von Pkw-Stellflächen erreichen wird, weil die Fläche dafür zu klein ist. 140 bis 150 Parkplätze sind möglich, also fehlen bis zu 22. Das sei dem Investor bewusst, sagte Neumann. Die Anlieferung der Einrichtungen auf dem Areal soll wie bisher über die Goethestraße erfolgen. Auf die Frage, ob und wo die mobilen Händler künftig agieren könnten, sagte Neumann, dass sich der Investor dazu nicht geäußert habe.

