B-Junioren retten die Ehre Von den in der Landesklasse aktiven Großfeldteams des Döbelner SC hat nur eines gewinnen können.

DSC-B-Junioren-Spieler André Wagner hält im Mittelfeld den Ball. Nach einem 0:1 Rückstand verstanden es er und seine Mannschaft, die Partie gegen den Leipziger SC zu drehen und einen 4:1-Sieg zu landen. © Dietmar Thomas

Einen klaren 4:1-Erfolg verbuchten die B-Junioren des Döbelner SC in der Landesklasse Nord zu Hause gegen den Leipziger SC. Auch wenn die Leipziger durch eine Unachtsamkeit der Gastgeber nach etwas mehr als eine Viertelstunde in Führung gehen konnten, zeigten die DSC-Kicker mit einem guten Pressingspiel, wer Herr im Hause ist. Noch vor dem Seitenwechsel wurde dies durch Leon Bauer, mit seinem Treffer zum Ausgleich, belohnt. Nach der Halbzeitpause sorgten die Döbelner dann für klare Verhältnisse und erhöhten die Führung durch Leon Bauer, Ole Müller und Nick Sparrer auf 4:1.

Die A-Junioren des Vereins mussten dagegen in der Landesklasse Mitte gegen die Gäste aus Flöha die zweite Niederlage hinnehmen. Die mit neuer Spielphilosophie in die Saison gestarteten Döbelner begannen offensiv und erspielten sich in der ersten halben Stunde Vorteile. Diese leichte Überlegenheit konnte aber nicht in Tore umgemünzt werden. Die Gäste hielten dagegen und bereiteten mit ihren schnellen Stürmern der Döbelner Abwehr immer mehr Probleme. In der 37 Minute fiel dann auch die Gästeführung. Den zweiten Dämpfer gab es gleich nach der Pause und die Gäste sahen wie der sichere Sieger aus. Doch nun kam die Zeit von Carlos Richter, der binnen fünf Minuten zwei Tore zum Ausgleich erzielte. Dennoch bekam der Döbelner SC keine Sicherheit ins Spiel und mussten erneut einen Rückstand hinnehmen. Auch diesmal wäre der Ausgleich möglich gewesen, wenn der fällige Strafstoß verwandelt worden wäre. So aber erzielten die Gäste mit dem Abpfiff den aus ihrer Sicht verdienten Endstand von 2:4.

Ein geschenktes Wochenende erlebten auch die C-Junioren des Döbelner SC in der Landesklasse Nord bei Rotation Leipzig. Mit der Ambition, bei einem Sieg an der Tabellenspitze der Landesklasse Nord dran zu bleiben, gingen die Döbelner in dieses Auswärtsspiel. Folgerichtig erspielten sich die Gäste erste Möglichkeiten. Doch die Leipziger ließen sich keineswegs aus der Ruhe bringen. Aus einer Druckphase konnten sich die Döbelner Jungs jedoch recht gut befreien und setzten ihrerseits einige Nadelstiche. So war die 1:0-Führung des DSC durch Maurice Blümke keine Überraschung. In der Folge hatten die Gäste zwei klare Chancen, für die Vorentscheidung zu sorgen. Auch in der zweiten Halbzeit schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Raum. Dabei kamen die Leipziger etwas aggressiver in die Partie. Sie nutzten einen groben Stellungsfehler der Döbelner Abwehr zum 1:1-Ausgleich. Nun übernahmen die DSC-Jungs wieder die Kontrolle und nutzten ihrerseits die schnellen Außen für ein offensiveres Spiel. Durch einen an Hans Stiller verwirkten und Kenny Pittroff sicher verwandelten Strafstoß gingen sie wieder in Führung. Über diese konnten sie sich allerdings nur eine Minute freuen, dann glichen die Leipziger, zu diesem Zeitpunkt überraschend, erneut aus. Der Kulminationspunkt im Spiel. Die Döbelner waren nun völlig von der Rolle, die Leipziger dagegen nutzten zwei weitere Abwehrfehler des DSC, um ihren 4:2-Sieg in trockene Tücher zu bringen. „Die Niederlage war vermeidbar, denn die Jungs haben sich durch zahlreiche individuelle Fehler in der zweiten Halbzeit um den Erfolg gebracht. Wir werden das Spiel analysieren und beim nächsten Auftritt wieder mit breiter Brust auflaufen“, so das Trainerteam Thomas Henschel/Tino Liebmann. (DA/dsc)

