B 98 ab Mittwoch gesperrt Baustellenstress im Oberland: Die Bundesstraße in Neukirch bleibt voraussichtlich eine Woche lang dicht. Nur Fußgänger dürfen noch durch.

Bauleute rücken am Bahnübergang an der B 98 in Neukirch an. © dpa

Die Bundesstraße in Neukirch wird ab diesem Mittwoch für voraussichtlich eine Woche voll gesperrt. Grund sind Arbeiten am Bahnübergang. Dort droht die Fahrbahn aufgrund eines Schadens an der Entwässerungsrinne einzubrechen.

Die Straße wird am Mittwoch gegen 17 Uhr gesperrt – und zwar für alle Fahrzeuge, einschließlich Linienbusse, teilt das zuständige Landratsamt mit. Autofahrer, die zwischen Bischofswerda und Steinigtwolmsdorf unterwegs sind, müssen eine lange Umleitung in Kauf nehmen. Sie führt über Wilthen, Kirschau, Sohland und Wehrsdorf. Schneller geht es möglicherweise über die Ortsumfahrung Bischofswerda/Berthelsdorf bis Neustadt und dann durch den Hohwald. Nur Fußgänger dürfen die Baustelle passieren. Es ist auch möglich, ein Fahrrad mitzunehmen. (SZ)

