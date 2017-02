B 97 für vier Wochen gesperrt Bis Mitte März werden Restarbeiten in Ottendorf-Okrilla absolviert. Eine Umleitung durch den Ort wird ausgeschildert.

Vor der Ottendorfer Oberschule gilt nun wieder Tempo 30 – die Umleitung für die gesperrte Bundesstraße führt hier vorüber. © Thorsten Eckert

Ottendorfs Bauamtsleiter Andreas Jäpel hatte es im Dezember des vergangenen Jahres bereits angekündigt – seit Montag spüren es die Autofahrer in Ottendorf-Okrilla: Die viel befahrene Bundesstraße 97 muss erneut für den Verkehr gesperrt werden. Allerdings nicht nur für ein paar Tage, sondern gleich über immerhin vier Wochen. Laut Plan sollen die Arbeiten bis zum 24. März laufen, teilte Sabine Rötschke, Sprecherin des Landratsamtes Bautzen, dazu jüngst mit.

Grund für die erneute Sperrung sind Restarbeiten am Geh- und Radweg. Denn das für den Bau an der Bundesstraße zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte im vergangenen Jahr die B 97 zwischen Obi-Markt und der Kreuzung mit der S 177 über mehrere Monate hinweg umfangreich saniert. Die Arbeiten an der Straße selbst konnten im Dezember beendet und die B 97 damit wieder freigegeben werden. Nur die Fertigstellung des Geh- und Radweges war vor dem heftigen Wintereinbruch nicht mehr möglich gewesen. Nun lässt das Landesamt diese Arbeiten zu Ende bringen. Abgestimmt ist der Zeitplan dabei auch mit der Deutschen Bahn. Denn die nutzt die Chance, während der Sperrung die Arbeiten an den sicherheitstechnischen Anlagen des Bahnübergangs über die B 97 abzuschließen.

Apropos Deutsche Bahn: Das Unternehmen wird im Anschluss noch weitere Arbeiten an Bahnübergängen absolvieren, teilt Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald mit. Die Erneuerung der Sicherheitstechnik ist vom 1. März bis zum 1. Mai auch am Bahnübergang Feldweg geplant. Danach wird der Bahnübergang Radeberger Straße in Angriff genommen, vom 2. Mai bis zum 7. Juli. Eine Vollsperrung ist notwendig, wobei gleichzeitig die Stadtentwässerung Dresden die Chance nutzt, um während der Sperrung Kanaldeckel zu sanieren.

Für die nun bis 24. März geltende Umleitung wegen der Arbeiten an der B 97 wird die bekannte Umleitung über die Radeburger Straße beziehungsweise in die entgegengesetzte Richtung durch das Gewerbegebiet über die Geldroper Straße, Schutterwälder Straße, Egger Straße und über die Straße An den Schindertannen schließlich wieder zur Radeberger Straße eingerichtet, heißt es dazu.

zur Startseite