B 97 für vier Wochen gesperrt Ende Februar sollen Restarbeiten am Geh- und Radweg beginnen. Eine Umleitung durch den Ort wird ausgeschildert.

Bauamtsleiter Andreas Jäpel hatte es im Dezember des vergangenen Jahres bereits angekündigt – nun wird es zur Realität. Die Bundesstraße 97 in Ottendorf muss erneut für den Verkehr gesperrt werden. Allerdings nicht nur für ein paar Tage, sondern gleich über einen Zeitraum von vier Wochen, um genau zu sein vom 27. Februar bis zum 24. März. Das teilte Sabine Rötschke, Sprecherin des Landratsamtes Bautzen in dieser Woche mit.

Grund für die Sperrung sind Restarbeiten am Geh- und Radweg. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte im vergangenen Jahr die B 97 zwischen dem Obi-Markt und der Kreuzung mit der S 177 über mehrere Monate hinweg umfangreich saniert. Die Arbeiten an der Straße selbst konnten im Dezember beendet und die B 97 damit wieder freigegeben werden. Nur die Fertigstellung des Geh- und Radweges war vor dem heftigen Wintereinbruch nicht mehr möglich. Nun lässt das Lasuv diese Arbeiten, wie bereits angekündigt, nachholen. Parallel führt die Deutsche Bahn zusätzlich weitere Umbauarbeiten am Bahnübergang durch.

Die Umleitungsstrecke während der vierwöchigen Sperrung sollte den Ottendorfer Autofahrern nicht neu sein. Sie führt zum einen über die Radeburger Straße beziehungsweise in die entgegengesetzte Richtung durch das Gewerbegebiet über die Geldroper Straße, Schutterwälder Straße, Egger Straße und über die Straße An den Schindentannen schließlich wieder zur Radeberger Straße.

