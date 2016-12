B 97 ab Freitag wieder frei Seit Monaten ist die Bundesstraße gesperrt. Nun kann der Verkehr wieder rollen.

© Thorsten Eckert

Seit Juni lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Bundesstraße 97, die mitten durch die Großgemeinde Ottendorf-Okrilla führt, umfassend sanieren. Für die Bürger und alle Pendler bedeutete das in den vergangenen sechs Monaten vor allem eins: mehr Zeit einplanen. Denn die B 97 war während der Baumaßnahme komplett gesperrt. Die Umleitungen führten entweder über das Ottendorfer Gewerbegebiet oder die Radeburger Straße. Nun sollen diese Umleitungen endlich Geschichte sein, wie Nicole Wernicke, Sprecherin der Straßenbaubehörde, auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung mitteilt: „Derzeit werden noch die Gehwege fertiggestellt. Solange das Wetter mitspielt, werden wir an der Fertigstellung weiterarbeiten. Am Freitag, dem 16. Dezember, wird aber voraussichtlich die Befahrbarkeit der B 97 möglich sein. Eventuelle Restleistungen werden dann nächstes Jahr noch erbracht.“ Am Freitag können Autofahrer also endlich die frisch sanierte B 97 wieder entlangrollen. (ste)

