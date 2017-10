B-96-Baustelle kann früher fertig werden Die Eibauer Ortsdurchfahrt ist seit Juni gesperrt. Es geht aber zügig voran. Auf der Umleitung hat sich die Lage entspannt.

Die Bauarbeiten an der B 96 gehen gut voran. Ein schnelleres Ende als Dezember ist möglich. © dpa

Die Bauarbeiten an dem Durchlass unter der Bundesstraße 96 nahe des Gasthofs „Ameise“ in Eibau gehen gut voran. Darüber informierte jetzt Bürgermeister Michael Görke (parteilos) im Gemeinderat. Die B 96 ist aufgrund der Bauarbeiten seit Monaten für die Durchfahrt gesperrt. Autofahrer, die zwischen Ebersbach und Oderwitz unterwegs sind, müssen über die S 148 und Neueibau ausweichen. Nur für den Anwohnerverkehr und die Linienbusse gibt es eine Umleitung durch Walddorf.

Der Durchlass unter der Bundesstraße wird nicht nur erneuert, sondern auch vergrößert, damit er bei Starkregen künftig mehr Wasser fasst. Auch die Straßendecke wird erneuert. Möglicherweise könne der Straßenabschnitt sogar schon früher als geplant wieder freigegeben werden, so Görke jetzt im Gemeinderat. Ursprünglich sollte die Strecke bis Dezember gesperrt bleiben. Ein großer Teil der Arbeiten sei aber schon geschafft, auch Wasserrückhaltebecken wurden bereits angelegt.

Auf der Umleitungsstrecke für den Ortsverkehr durch Walddorf hat sich derweil die Lage beruhigt, seit Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt wurden, so Görke. Hier hatten Anwohner beklagt, dass Autofahrer auf der schmalen Ortsstraße zu schnell unterwegs sind. In Walddorf gilt generell Tempo 30. Inzwischen ist ein paarmal geblitzt worden, was offensichtlich Wirkung gezeigt hat.

