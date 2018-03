B 175 in Ost ab Mittwoch gesperrt Auf dem Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Chauseehauskreuzung beginnen die Bauarbeiten.

Döbeln. Es wird ernst mit dem Ausbau der B 175 in Döbeln Ost. Bisher liefen die Arbeiten außerhalb der bestehenden Trasse. Das ändert sich ab kommender Woche. Wie angekündigt werden die Arbeiten zwischen Kreisverkehr und Chausseehaus beginnen – und zwar unter Vollsperrung. Die Umleitung wird durchs Gewerbegebiet geführt. Eine Ampel soll den Verkehr an der neuen Kreuzung bei A.T.U. regeln. Sie wird am Montag aufgestellt, so Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Ab Mittwoch soll dann die Sperrung des Straßenabschnitts erfolgen. Die Tankstellen von Aral und Total sind dann vom Gewerbegebiet aus erreichbar.

Wegen der eisigen Temperaturen ruhen die Arbeiten derzeit auf der Baustelle seit 21. Februar. In der kommenden Woche sei aber geplant, die Arbeit wieder aufzunehmen, so Siebert.

