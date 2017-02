B 170 führt übers Feld Um zu bauen, wird der Verkehr in Bannewitz jetzt über ein Provisorium geleitet. Weitere Behinderungen sind möglich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ausweichpiste links, Bundesstraße rechts. Damit die Bauarbeiten an der B 170 ungehindert weitergehen können, rollt der Verkehr seit Kurzem über ein Provisorium. © Karl-Ludwig Oberthür Ausweichpiste links, Bundesstraße rechts. Damit die Bauarbeiten an der B 170 ungehindert weitergehen können, rollt der Verkehr seit Kurzem über ein Provisorium.



Der Verkehr brettert über den Asphalt, tagein, tagaus. Etliche Pendler nutzen die Bundesstraße 170 zwischen Dresden und dem Umland, die durch Bannewitz führt. So viele, dass die Trasse dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen ist. Deshalb wird auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern ausgebaut, vom Autobahnanschluss A 17 bis zur Kreuzung Horkenstraße in Bannewitz. Während sich die Arbeiten für das knapp zehn Millionen Euro teure Bauprojekt bisher eher rings um die Bundesstraße abspielten und Autofahrer ungehindert passieren konnten, ist nun eine neue Etappe bei dem Vorhaben erreicht. Jetzt rollt der Verkehr über eine Behelfsstrecke, sozusagen neben der Spur.

Das ist etwas unterhalb des Gewerbegebietes der Fall, kurz vorm Ortseingang Bannewitz. Dort, wo der Real-Markt, Obi und Mc Donalds ansässig sind. Mehrere Monate wurde auf dem Feld gebaggert. Das Ergebnis der Arbeiten führt nun den beidseitigen Verkehr zwischen der Landeshauptstadt und dem Umland neben der B 170 entlang. Nicole Wernicke vom bauzuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erklärt, warum das so ist: Die Umleitungsstrecke diene dazu, um entlang der Bundesstraße die Lärmschutzwände weiter zu bauen. Insgesamt fünf Wände sollen in Zukunft die umliegenden Wohnhäuser und die Gartensparte „Ralf Bernaisch“ vor dem lauten Verkehrslärm schützen.

Ein wichtiger Schritt in Sachen Lärmschutz ist bereits getan worden, als in den vergangenen Monaten der bestehende Lärmschutzwall an der B 170, gegenüber dem Gewerbegebiet, abgetragen und auf 6,50 Meter erhöht wurde. Nun sollen weitere Vorkehrungen getroffen werden. Spätestens Ende Juni, wenn zwei von fünf Lärmschutzwänden fertig sind, soll der Verkehr wieder über die alte Piste rollen – vorerst. Zumindest so lange, bis alle fünf Lärmschutzwände an der B 170 stehen. Diese sollen planmäßig bis zum Sommer dieses Jahres fertig sein, erklärt Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke. Anschließend werden ein Regenrückhaltebecken gebaut und Leitungen in der Erde umverlegt.

Radfahrer bekommen eigenen Weg

Ihre Funktion hat die provisorische Fahrbahn damit aber noch nicht vollends erfüllt. Voraussichtlich im Herbst, wenn es der B 170 erstmals an den Asphalt geht, soll die Umleitung übers Feld wieder für den Verkehr geöffnet werden. „Die Strecke bleibt für den späteren Straßenbau bestehen“, sagt Wernicke. Damit bleibe gewährleistet, dass Autos und Brummis während des eigentlichen Straßenbaus im nächsten Jahr jeweils eine Spur pro Richtung zur Verfügung steht. Die Behelfsstrecke soll voraussichtlich nicht die einzige Einschränkung bleiben, auf die sich Autofahrer einstellen müssen. Vor allem, wenn die Arbeiten an den Kreuzungen stattfinden, sollen Ampeln aufgestellt werden. Wann und in welchem Umfang könne noch nicht abgeschätzt werden, erklärt Wernicke. Die einzelnen Bauschritte werden vorab nochmals mit Planern, ausführenden Firmen und der Bannewitzer Rathausspitze besprochen. Weitere Einschränkungen für den Verkehr werden aber vorab rechtzeitig bekannt gegeben, versichert sie.

Nachdem zuvor Bäume gefällt wurden, wird bereits seit Sommer 2015 links und rechts der Bundesstraße gebuddelt. Kampfmittelräumdienst und Archäologen mussten zunächst das Baufeld absuchen, bevor die Baufirmen tätig werden konnten. Es wird auch noch dauern, bis der Verkehr nach allen Bauarbeiten wieder ungehindert über die ausgebaute Trasse fahren kann. Im Landesamt für Straßenbau und Verkehr hält man noch daran fest, bis Ende 2018 fertig zu sein.

Neben dem Autoverkehr soll in Zukunft neben der Bundesstraße aber auch der Radverkehr sicher rollen können. Von der Anschlussstelle A 17 bis zur Kreuzung Boderitzer Straße in Bannewitz soll bis 2018 neben der Straße auf 1,3 Kilometer Länge auch ein 2,50 Meter breiter Radweg gebaut werden. Perspektivisch ist zudem geplant, diesen von der Boderitzer Straße weiter fortzuführen. Diese Planung und der weitere Bau sind aber Aufgabe der Gemeinde Bannewitz. Angestrebt ist, dies bis spätestens 2025 umzusetzen.

zur Startseite