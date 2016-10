B 170 erhält bis zur Grenze einen Radweg Am Mittwoch beginnt der Bau eines neuen Rad- und Gehweges an der B 170. Die Bundesstraße wird teils halbseitig gesperrt.

Am Mittwoch beginnen die Arbeiten am Rad- und Gehwegbau an der B170. © picture alliance / dpa

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird schon am Mittwoch mit dem Bau eines neuen Rad- und Gehweges an der Bundesstraße B 170 beginnen. Wie die Behörde informiert, wird die Fahrbahn etwa in Höhe vom ehemaligen Sanatorium Raupennest bis zur früheren Grenzzollanlage in Zinnwald erneuert und in dem Zuge von drei auf zwei Spuren abgespeckt – zugunsten eines kombinierten Rad-/Gehweges. Nach Angaben der Dresdner Straßenbauverwaltung wird die rechte Fahrspur zum Rad-/Gehweg umgebaut. Um später die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden Schutzplanken zwischen der B 170 und dem Rad-/Gehweg installiert. Die Bauarbeiten beginnen am 12. Oktober, ab 7 Uhr, und werden voraussichtlich bis Mitte November dieses Jahres dauern. Die Arbeiten erfolgen unter Einengung der B 170, teils mit halbseitiger Sperrung und Ampelregelung. Die Baumaßnahme kostet rund 226000 Euro und wird vom Bund bezahlt. (SZ/ks)

