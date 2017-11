B-169-Sanierung beginnt Ab nächster Woche starten die Bauarbeiten. Die befürchtete Sperrung einer Fahrbahn bleibt aber vorläufig aus.

Es geht los: Ab Montag, 13. November, beginnt die Sanierung der Bundesstraße 169 bei Zeithain. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, starten die Arbeiten am Abzweig Nünchritz, also im Kreuzungsbereich mit der Staatsstraße 88. Ab Montagmorgen 8 Uhr seien die dortigen Rampen für die Bauarbeiten voll gesperrt, so eine Lasuv-Sprecherin. Die durchgängige Fahrbahn der B 169 sei davon allerdings zunächst nicht betroffen.

Ursprünglich sollte schon ab November eine Fahrbahn der Bundesstraße dicht sein. Die befürchtete monatelange Teilsperrung der B 169 bleibt damit vorerst aus. Denn mit der Deckenerneuerung der beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Riesa und Röderau wird dem Lasuv zufolge nun doch erst im Frühjahr 2018 begonnen – sobald es das Wetter zulässt. Fertigstellung soll der Bau je nach Wetterlage bis Ende April werden. Über den Beginn der Bauarbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen will das Lasuv rechtzeitig informieren.

Große und kleine Umfahrung

Die Umleitung für die ab dem 13. November gesperrte Rampe an der Kreuzung Richtung Nünchritz ist indes schon bekannt: Sie wird aus Richtung Nünchritz bzw. Wacker und umgekehrt über die Ortsumgehung Roda und die B 98 durch Glaubitz zur B 169 ausgeschildert. Die kleinräumige Umleitung, auch für den Anliegerverkehr, soll in Glaubitz von der S 88 über die Bahnhofstraße zur B 98 und dann zur B 169 ausgewiesen werden. Der Bus wird während der Vollsperrung über Moritz umgeleitet.

Das Lasuv hat jetzt die Bauleistungen für den B-169-Deckenbau zwischen Riesa und Zeithain sowie die Fahrbahnerneuerung an der Kreuzung Nünchritz vergeben. Die Arbeiten umfassen die teilweise Deckenerneuerung der B 169 auf beiden Richtungsfahrbahnen sowie die Fahrbahnerneuerung der Rampen im Knotenpunktsbereich der B 169/S 88 in beziehungsweise aus Richtung Nünchritz. Die Kosten für den Bau belaufen sich laut Lasuv auf rund 780 000 Euro. Sie werden vom Bund finanziert. Die Sanierung der Rampen soll bis Jahresende abgeschlossen sein. (SZ)

