B-169-Protest nimmt Fahrt auf Eine neue Aktion für den Bau des Autobahnzubringers läuft seit einer Woche. Schon gibt es bei den Protestkarten Engpässe.

Die B 169 soll bis zur Autobahn weitergebaut werden.

Das Wirtschaftsforum Riesa scheint einen Nerv getroffen zu haben: Seit einer Woche sind Karten erhältlich, auf denen man per Unterschrift den Weiterbau der B 169 Richtung Autobahn und eine Ortsumfahrung für Strehla fordern kann. Schon sind um die 1 000 Exemplare an Bundes- und Landespolitiker verschickt worden, sagt Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum.

Besonders groß war der Bedarf in Strehla: Der Vorrat bei der dortigen Stadtverwaltung sei bereits ausgegangen, auch das Rathaus Riesa wurde schon nachbeliefert. Beim Unternehmen Schneider-Wicklein und bei Feralpi werden die Karten knapp. „Wir bestellen 1 500 Exemplare nach“, sagt Hähnichen. Sie sind außer in Strehla und Riesa auch in der Gemeindeverwaltung Stauchitz und bei den Unternehmen des Wirtschaftsforums erhältlich. (SZ/csf)

