B-169-Brücke wird erneut gesperrt Die Kreuzung der beiden Bundesstraßen in Zeithain wird gebaut. Schon am Mittwoch beginnen die Arbeiten.

Die B-169-Brücke am Abzweig Glaubitz wird ab Mittwoch zur Baustelle. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) teilte mit, dass ab dem 5. Juli mit der Instandsetzung der Fahrbahn an der Kreuzung zwischen B 169 und B 98 begonnen wird. Ab 8 Uhr erfolgt die Vollsperrung des Bauwerkes für die Behebung der Fahrbahnschäden, kündigte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert an. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 11. August abgeschlossen werden.

Große Umleitungen müssen Autofahrer wegen der Baustelle aber nicht in Kauf nehmen: Der Verkehr wird über die Zufahrtsrampen der Bundesstraßen in beide Richtungen geführt. Die Kosten betragen 211 000 Euro und werden vom Bund getragen. Ziemlich genau vor einem Jahr ließ das Lasuv bereits die Schäden an den Zufahrtsrampen reparieren. Damals waren die Schäden am Asphalt nur provisorisch mit beseitigt worden. (SZ)

