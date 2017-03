B 169 bis Mai voll gesperrt Die B 169 in Seerhausen wird in den kommenden Wochen erneuert. Für Pendler und Anwohner bedeutet das Umwege.

Die B 169 in Seerhausen wird in den kommenden Wochen erneuert. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Freitag mitteilte, soll die Bundesstraße dafür ab Dienstag, 28. März, voll gesperrt werden. Eine Umleitung über die B 6 – Lonnewitz auf die S 31 Richtung Naundorf – Salbitz – Stauchitz wird ausgeschildert. Außerdem wird eine Bushaltestelle verlegt.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 5. Mai dauern. Im Zuge der Bauarbeiten sollen auf einer Strecke von 490 Metern die Deck- und Binderschicht sowie die Entwässerungsrinnen erneuert werden. Dafür gibt der Bund insgesamt rund 185 000 Euro aus. Der Baubetrieb werde die Anlieger über die konkreten Bedingungen zur Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informieren. (SZ)

