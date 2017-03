B 169-Ausbau beginnt im Mai Die Bundesstraße wird nördlich von Greifendorf auf über zwei Kilometern Länge ausgebaut. Der gesamte Streckenabschnitt wird mit einem Überholfahrstreifen in Richtung Döbeln versehen

Zu den größeren Vorhaben, die das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in diesem Jahr im Landkreis angehen will, gehört der Ausbau der Bundesstraße zwischen Greifendorf und Grünem Haus.

„Die B 169 wird nördlich der Ortslage Greifendorf zu einem dreistreifigen Querschnitt auf 2,4 Kilometern Länge ausgebaut“, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Der gesamte Streckenabschnitt wird mit einem Überholfahrstreifen in Richtung Döbeln versehen. Als Bestandteil der Straßenentwässerungsanlage werden zwei neue Regenrückhaltebecken geschaffen. „Die Baukosten sind auf 4,3 Millionen Euro berechnet“, so Siebert. Die Bauzeit wird sich von Mai 2017 bis September 2018 erstrecken. Zurzeit läuft die Ausschreibung. In der ersten Bauphase werden die Regenrückhaltebecken sowie die Wirtschaftswege errichtet. In der zweiten Bauphase wird die B 169 ausgebaut. Dabei wird die Straße voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird großräumig getrennt nach Fahrrichtungen über Reichenbach beziehungsweise Ortsteile der Gemeinde Striegistal umgeleitet. (DA/fk)

