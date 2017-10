B 115-Umleitung: bald Entspannung Beim Bürgermeister von Kodersdorf hagelt es massenhaft Beschwerden. Der Grund: Autos schlängeln sich auf dem „Schleichweg“ über Torga und Liebstein Richtung Görlitz.

An der Kreuzung der B 115 mit dem Abzweig nach Kodersdorf Bahnhof, wo die offizielle Umleitungsstrecke beginnt, stieß am Donnerstagmittag dieser VW mit einer Baumaschine zusammen. Der 78-jährige VW-Fahrer hatte das Gerät offenbar übersehen. Der VW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, die Baumaschine war nach dem Crash ebenfalls nicht mehr einsatzbereit. © Danilo Dittrich

René Schöne kann es schon fast nicht mehr hören: Einwohner aus dem Kodersdorfer Ortsteil Torga rufen empört bei ihm an, um sich über jene Fahrzeugführer zu beschweren, die wegen der B-115-Erneuerung nicht die offizielle Umleitung über Mückenhain und Groß Krauscha nehmen, sondern den Schleichweg via Torga, Liebstein, Ebersbach nach Görlitz bevorzugen. Auch Andreas Schillings, der die „Pension Wiesenhof“ betreibt, ist sauer über den momentanen Zustand. „Vor allem in den Stoßzeiten früh und zum Feierabend ist es unerträglich, was hier auf der Straße abgeht. Manche Bankette sind schon völlig zerstört.“

Der Kodersdorfer Bürgermeister hatte diesen Zustand fast kommen sehen, denn „in den Vorbereitungsprozess der Baumaßnahme waren wir nicht integriert“, erklärt er. Fast resignierend schiebt er nach: „Und wenn wir mal gefragt werden, hört sowieso keiner auf uns.“ Besonders unzufrieden ist Schöne mit der Beschilderung in Kodersdorf, die den Fahrzeugführern seiner Meinung nach suggeriere, die Umleitung führe über Torga. „Das hat zweifellos für Irritationen gesorgt.“ In Gesprächen mit dem Landkreis habe man sich nun darauf geeinigt, Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. „Eine hat es in Liebstein schon gegeben.“ Außerdem sollen in Torga sogenannte verkehrsrechtliche Maßnahmen umgesetzt werden – was konkret heißt: 30er Schilder werden aufgestellt. „Die mussten erst bestellt werden, deshalb kann das noch ein paar Tage dauern.“

Allerdings wirft Schöne auch einen hoffnungsvollen Blick voraus: „Eigentlich sollte die A-4-Auffahrt Kodersdorf zwei Wochen nach Baubeginn wieder frei nutzbar sein. Das müsste also in ein paar Tagen passieren.“ Schon jetzt könne alles, was von Görlitz kommt und nach Niesky will, auf die Autobahn bei Görlitz auffahren und sie in Kodersdorf wieder verlassen. „Wenn die Anschlussstelle dann beidseitig nutzbar ist, dürfte das eine wesentliche Entlastung für die offizielle Umleitungsstrecke und den ‚Schleichweg bedeuten.“ Allerdings nimmt der Bürgermeister all jenen die Hoffnung, die das Autobahnstück zwischen Görlitz und Kodersdorf gern als offizielle Umleitung sehen würden: „Das ist verkehrsrechtlich nicht erlaubt, weil man auch Rücksicht auf langsam fahrende Fahrzeuge nehmen muss.“

Die SZ hatte am Donnerstag darüber berichtet, dass Anwohner in Groß Krauscha Geschwindigkeitsreduzierungen fordern. Ortschaftsrat Per Wiesner schrieb in einer Reaktion darauf, dass es unverständlich sei, dass Bürgermeisterin Evelin Bergmann das Aufstellen von 30 Km/h-Schildern auf Kreisstraßen rechtlich ausschließt, dies an der Staatsstraße 127 in Nieder-Neundorf aber gleich zweimal möglich sei.

