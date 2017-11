B-115-Freigabe erst nächsten Mittwoch Die Arbeiten zwischen der Kunnersdorfer Senke und Kodersdorf sind eigentlich fertig – doch es fehlt noch was.

Dauerbaustelle B115: Voriges Jahr war die Ortsdurchfahrt Kodersdorf gesperrt und legte den sonst lebhaften Ort still. © André Schulze

Nach Auskunft von Isabel Siebert, der Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), wird die B115 zwischen der Kunnersdorfer Senke und Kodersdorf erst am 22. November für den Verkehr freigegeben. Dies liege jedoch nicht am ausführenden Baubetrieb, der bereits am Donnerstag mit den Arbeiten fertig geworden sei.

Vielmehr haben laut Isabel Siebert Verkehrssicherer und Markierer angekündigt, ihre Leistungen frühestens am Sonnabend ausführen zu können. Die Firma rechne aber mit Regen, sodass sie auf Dienstag oder Mittwoch nächster Woche orientiere. Siebert: „Das ist auch für uns als Auftraggeber sehr unbefriedigend.“

Die Freigabe der seit September im Bau befindlichen B115 war bereits mehrmals verschoben worden. Zuletzt war der Termin auf den 18. November festgesetzt. Das Lasuv hatte die Verzögerung mit dem schlechten Wetter und auftretenden Schwierigkeiten beim Brückenbauwerk über die A4 begründet. (SZ/fum)

