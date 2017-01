AZV muss in Limmritz umplanen Bisher gibt es noch keine Genehmigung. Fertig wird die Abwasseranlage nicht vor Ende nächsten Jahres.

Abwasserrohre liegen auf einer Baustelle. © Symbolfoto/dpa

Wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte wird mit den Arbeiten an der neuen Abwasseranlage in Limmritz begonnen. Der Abwasserzweckverband Untere Zschopau als Bauherr hatte die Planungsunterlagen noch einmal überarbeiten lassen. Das sei eine Forderung des Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes gewesen, sagte Reiner Müller, Investitionsleiter des AZV. Laut dem Abwasserbeseitigungskonzept sei in Limmritz ein sogenannten Trennsystem geplant gewesen. Das heißt, dass Schmutzwasser und Oberflächenwasser in verschiedenen Rohrleitungen abgeleitet werden. „Wir wollten dafür die vorhandenen Kanäle nutzen“, sagte Müller. Bei einer Befahrung des Altbestandes habe sich aber herausgestellt, dass die Leitungen zu marode sind. Die Kosten für gleich zwei neue Leitungssysteme wären zu hoch gewesen, so Müller. Jetzt wird ein sogenanntes Mischsystem gebaut. „Wir haben uns darüber mit der Unteren Wasserbehörde geeinigt.“ In den nächsten Wochen soll die Planung für die sogenannte wasserrechtliche Genehmigung eingereicht werden.

Die zentrale Kläranlage für Limmritz soll auf einer Wiese in der Nähe der ehemaligen Pappenfabrik gebaut werden. Auch der größte Teil der Leitungen im Ort ist neu zu verlegen. Bauende ist laut Müller gegen Ende nächsten Jahres. Die Kläranlage ist für 300 Bewohner ausgelegt – etwa 260 wohnen derzeit im Ort. Die Kosten für das Abwassersystem werden sich auf rund 1,6 Millionen Euro belaufen.

