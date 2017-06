Azurit lädt zum Tag der offenen Tür Am Sonnabend wird das neue Pflegeheim auf dem Bautzner Berg getauft. 105 Einsendungen mit Vorschlägen gab es.

Das Foto ist wenige Wochen alt.Die Bauarbeiten für das neue Pflegeheim auf dem Bautzener Berg in Kamenz gehen zügig voran. © René Plaul

Die Bauarbeiten auf dem Bautzner Berg in Kamenz schreiten zügig voran. Die Betreibergesellschaft der Senioreneinrichtung, die hier entsteht, hatte Bürgerinnen und Bürgern der Region die Möglichkeit gegeben, sich aktiv an der Namensfindung zu beteiligen und hierzu einen Namenswettbewerb ausgeschrieben. Aus über 105 Einsendungen ermittelte die sechsköpfige Jury, vor einigen Wochen bereits den Gewinner. Um die Namensfindung offiziell bekannt zu geben und gebührend zu feiern lädt die Azurit-Gruppe zu einem „Tauffest mit Tag der offenen Tür“ am Sonnabend, dem 10. Juni, in die Hohe Straße 20 in Kamenz ein. Mit einem Sektempfang beginnt der offizielle Festakt um 11 Uhr.

Zur feierlichen Taufe der Einrichtung wird auch OB Roland Dantz, das Wort ergreifen. Der Gewinner des ausgeschriebenen Namenswettbewerbes wird an diesem Tag ausgelost und bekannt gegeben. Dieser darf sich über einen Grillgutschein vom Azurit Event Catering Team, freuen. Neben einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein und Live Musik ist für das leibliche Wohl an diesem Tag bestens gesorgt– mit Grillspezialitäten zu Mittag und am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Das erste Musterzimmer kann besichtigt werden. Es mittelt eine Vorstellung vom Zuhause der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Hausleiterin Kathleen Hanschke beantwortet an diesem Tag gerne alle Fragen rund um das Thema Pflege und freut sich auf zahlreiche Interessierte. Alle Gäste werden darum gebeten, ihre Autos auf dem Kaufland Parkplatz (unteres Parkdeck) abzustellen.

